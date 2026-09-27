将8.5米高、重逾10公斤的大旗顶在额头上，或与队友配合抛接。耍大旗这门传统技艺不仅考验体力与平衡，更讲究动作创新。如今这门技艺也逐渐打破受众局限，十四五岁的年轻女生深受吸引，兼顾学业投入练习，费心精进技艺。

由国际龙狮文化荟主办的首届新加坡大旗竞技赛，星期日（9月27日）在滨海湾花园举办。比赛一度因午前全岛下起的大雨延时开始，但不影响来自本地武术和龙狮团体的17支队伍，在湿漉漉的草地上切磋较量。

大旗鼓是新马区域华族的一项传统技艺，起源众说纷纭。据马来西亚媒体报道，19世纪末至20世纪初，大旗鼓表演已出现在槟城庙宇配合宗教仪式举办的游神活动中。

随后马国柔佛新山古庙游神、我国妆艺大游行，都曾出现耍大旗的精彩表演。

比赛持续到入暮时分，武师耍的大旗，在滨海湾花园擎天树丛背景灯火映照下威风屹立。（邝瑜慧摄）

本地大旗文化发展蓬勃 多数团体设专属队伍

今年7月正式成立的国际龙狮文化荟创办人兼主席林键源和顾问黄顺佩受访时说，本地耍大旗最早记录是1972年在大草场举行的国庆活动。起初玩大旗的人不多，现在本地三四百个龙狮团体中，有两三百个都有自己的大旗队。

“以前的大旗杆高达30尺（约10米），多用粗重的竹子；后来本地改良将旗杆减到28尺，杆身也变细和轻。现在的杆有铝制也有竹的，不过竹子不比铝杆笔直，耍起来难度更大。”

每支参赛队伍须呈现一套时长10分钟、自行编排的耍大旗表演。表演中可完成不同的指定动作来得分。除了常见的“口咬顶”“额头顶”，也有以肩膀、手肘、胸腹、背脊等不同身体部位来顶大旗。有的甚至以特别姿势如四肢着地、借助桌椅凳等道具、边翻跟斗或边踩高跷等连串方式，完成顶或抛接大旗的动作。招式越难，得分积得越高，甚至欢迎自创新动作。

参赛者跨越年龄种族界限 旨在吸引新血参与

林键源说，为了吸引更多新血参与这项技艺，他们把参赛人数扩大至每队最多10人，一半负责耍旗，一半负责鼓乐。选手年龄、性别、种族不一，既有小学生，也有五六十岁的工作人士，更有马来、印裔、欧亚裔等他族同胞。不少参赛者还是刚接触这项技艺的新手。

天鹰龙狮学院的其中一支参赛队伍，汇集了四位就读中三的女旗手，包括罗萱恩（右前，顺时针）、郑帏嬣、林美希以及谢静碹。（谢智扬摄）

天鹰龙狮学院的其中一支参赛队伍，就汇集四名十四五岁的女旗手，包括培华中学中三生罗萱恩及同班同学林美希。

罗萱恩自小跟随父亲参与龙狮队活动，在耳濡目染下，对舞狮鼓乐等技艺深感兴趣。今年为了组织舞狮女队参赛，邀请同学林美希一起学习舞狮。两人也为了参加大旗竞技，一个多月前开始苦练，每周两三天在课余时间花三个多小时练习。

罗萱恩自从学习了舞狮和大旗等技艺，觉得生活变得更充实，两人的友情也因此加深变得更有默契。她们也更懂得分配安排时间，兼顾学业和爱好。

在学校参加乐团活动的林美希，则很开心培养出体育相关的兴趣。对她来说耍大旗一点都不辛苦，“当我爱上这个技艺，就愿意全身心投入，练习时我也会非常专心，回家后还会回看视频，检讨怎么做得更好。”