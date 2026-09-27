全福基金会（Rahmatan Lil Alamin Foundation）联合本地回教堂及社区伙伴举办一年一度“黄姜饭义卖会”为总统挑战筹款，今年筹款目标是15万元。

“黄姜饭义卖会”于星期天（9月27日）在卡立回教堂举办，总统尚达曼第二次担任主宾，主管回教事务代部长兼国防部高级政务部长扎吉哈也一同出席。两人一同为新鲜出炉的黄姜饭加入玫瑰露、藏红花、酸奶和酥油等食材，拌匀后出锅。现场共约120人参与，包括捐款者、义工及受惠者。

“黄姜饭义卖会”自2000年创办以来，累计为总统挑战筹款近400万元，惠及本地数千名个人与家庭。这项传统在冠病疫情期间一度中断，于去年恢复并筹得20万元。

卡立回教堂筹委会主席莫哈末阿里芬博士（Dr Mohd Ariffin Mohd Kawaja）致辞时说，今年的筹款目标是15万元，希望最终能超越目标。

他说，义卖会所筹得的所有款项将用于支持“总统挑战2026”旗下的慈善机构及受惠者，包括低收入家庭、残障人士、年长者及弱势群体。

线下售出近800张餐券 线上捐款30日截止

卡立回教堂于9月16日在社交媒体分享其中一种捐款方式，可以通过线下方式购买每张15元的黄姜饭券。购券者可于9月27日在Mawar社区服务中心领取黄姜饭，共售出近800张餐券。

扎吉哈受访时说：“黄姜饭义卖会旨在扶助有抱负、潜力与能力，尤其是来自弱势群体的人，通过这样的活动向有需要的人伸出援手，不论种族、宗教或背景。”

公众可通过黄姜饭义卖会官网https://bit.ly/pc-charity-biryani-2026了解线上捐款详情，捐款截止日期为星期三（30日）。