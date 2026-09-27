政府欢迎人民针对政策提出建议，但公众咨询和相关讨论不可能一直持续进行，政府须在适当时刻作出决定，在不同需求之间取得平衡，为社会谋求更大的整体利益。

国家发展部长徐芳达日前接受gov.sg播客节目“Let’s Table It”访问，谈及金文泰斜阳大道马裕树林和吉门营房的住宅发展计划时，提出上述看法。

建屋发展局今年7月初公布相关环境影响评估报告和文化遗产影响评估报告，就斜阳大道和吉门营房的发展构思展开为期四周的公众咨询。有关发展计划引起社会广泛关注，公众除了向建屋局提交反馈，也通过网上请愿等方式要求保留绿地。朝野议员8月初也在国会提出相关口头询问。

国家发展部兼外交部政务部长陈圣辉随后在8月14日宣布，政府决定调整规划，在两处地段保留比原方案更多的绿地，可兴建的住宅单位数量也相应减少。当局目前仍在研究具体调整方案。

徐芳达在播客节目中强调，政府欢迎包括年轻人和自然组织在内的各方提出意见，并认为公众对重要课题抱有热情是好事。

徐芳达：发展计划开始为初步方案 目的是进一步讨论

他也再次澄清，斜阳大道和吉门营房的发展计划从一开始就不是最终定案。政府整合环境和文化遗产影响评估报告的内容，在与自然组织和利益相关者磋商后公布初步方案，目的就是要展开进一步的讨论。

“如果利益相关者有任何意见或担忧，我们是愿意倾听的。事实上，我们正在这样做，过后才最终确定方案。”

不过，徐芳达认为，政策讨论最终必须有一个平衡点，政府也必须在适当时候作出决定。

“因为我们不能一直讨论与咨询，无休止地耗费精力，却始终无法找到平衡点、无法作出最终决定。政府必须代表国家与人民做决定。政府必须了解各方的担忧和需求，并尽最大努力将这些因素融入最终方案中，在过程中以科学和证据为指导。”

他也说，这起事件归根究底并不是要证明哪一方对、哪一方错，关键是如何融合不同视角和观点，在自然保护与社会整体利益之间取得良好平衡。