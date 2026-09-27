文莱王储比拉赫将从星期一（9月28日）起对我国进行五天正式访问，与总理兼财政部长黄循财一同主持常年的新加坡—文莱年轻领袖计划活动。

外交部发文告说，2013年启动的年轻领袖计划旨在建立与深化新文两国下一代领导人之间的联系，展现了两国加强特殊双边关系的坚定承诺。这个平台也提供机会，讨论新文能如何在数码与绿色经济、金融、国防，以及粮食安全等两国都感兴趣的领域，进一步推进合作关系。

也是文莱首相署高级部长的比拉赫是应黄总理邀请，前来新加坡进行访问。陪同他前来的有文莱交通及通讯部长穆罕默德里扎，以及其他高级官员。

在年轻领袖计划活动举行期间，总统尚达曼、黄总理、国务资政李显龙和我国的其他领袖，都将接待比拉赫。

比拉赫在新加坡期间将参观大士海港、新加坡武装部队军训城（SAFTI City）、乌节路的淡马锡屋（Temasek Shophouse）、新保集团杜克—国大生物多样性医学研究院、苏丹回教堂、马来文化馆、新加坡海洋生态馆、榜鹅数码园区及新加坡理工大学。