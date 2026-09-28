从发送虚假加密货币给受害者，到运用人工智能为受害者“量身打造剧本”，面对不断演变的加密货币诈骗手段，警方加密货币追踪团队也与时并进，掌握最新诈骗趋势，并积极与数码付款代币服务商合作，自今年3月以来展开至少四次联合行动，及时识别超过720名受害者，避免他们蒙受近1900万元的损失。

加密货币近年来持续受到关注，相关平台不断涌现，但也因此逐渐成为骗子行骗和转移赃款的渠道之一。根据警方数据，加密货币在2023年占诈骗损失的6.8％，2024年大幅增至24.3％，2025年还是维持在约20％。

警方网络指挥处旗下加密货币追踪团队成员郑裕腾助理警监（36岁）受访时告诉《联合早报》，2023年至2024年相关数量的增长显示，加密货币更常被骗子用作转移资金的工具。

这也是警方在2025年3月成立加密货币追踪团队的主要原因之一。团队成立后，涉及加密货币的诈骗损失在今年上半年有所下降，比去年同期的约1亿1490万元，减少超过四成至约6550万元。

郑裕腾表示，要了解加密货币，必须先了解区块链技术。他解释道：“简单来说，你可以把区块链看作一个公共账本，每一笔交易都会记录在案，而且所有人都可查看。我们的团队通过分析这些交易模式来侦测可疑活动，并识别出可能面临风险的个人。”

虽然今年上半年的数据令人鼓舞，但团队发现，涉及加密货币的骗局近来日趋复杂，向受害者发送假的加密货币便是一例。“骗子会仿冒加密货币，把这些代币转账或发送给受害者，让受害者以为自己的钱包资产增加。如果受害者不了解加密货币或区块链的运作，是很难分辨真伪的。”

随着科技进步，制作这类骗局所需的技术门槛也越来越低。骗子往往能迅速跟进，利用最新科技进行语音合成，以及运用人工智能修改视频等。

“骗子利用这些技术克服语言障碍，用受害者的母语与他们沟通，更好地拉近距离。此外，借助人工智能和各种网络工具，诈骗分子能够更深入地分析受害者，进行更精准的定向诈骗。”

郑裕腾说，警方欢迎更多数码付款代币服务商和伙伴加入反诈网络，一同杜绝加密货币相关诈骗。（林明顺摄）

警方截至目前和八家数码付款代币服务商合作

除了新科技，警方面对的更大挑战，是如何以最简单明了的方式，让受害者意识到自己可能被骗。“受害者听劝固然最好，如果他们不愿意，我们会继续尝试，重要的不只是阻止他们转账，还要教育他们，因为骗子可能会再次对他们下手。”

郑裕腾指出，团队不仅识别和阻止加密货币诈骗，还会在案发后追踪涉案加密货币的流向，设法协助受害者追回资金。在此过程中，数码付款代币（DPT）服务发挥着关键作用，他们可以协助提供客户身份验证（KYC）资料，以及在其平台发现被追踪的加密货币后，及时冻结相关资金。

他说：“加密货币转账有别于银行转账，留给我们的行动时间更短。因此，与不同服务商合作有助于提高行动效率。截至目前，我们已与至少八家DPT服务商合作，也欢迎更多服务商和伙伴加入。”

警方从今年3月起与不同服务商展开联合行动，截至目前已进行四次行动，及时识别超过720名受害者，避免他们蒙受近1900万元损失。

郑裕腾说，加密货币领域不断演变，骗子的手段也持续更新，并利用新兴平台、技术和安全漏洞。“警方将继续保持警惕，与各方伙伴加强合作，及时应对最新威胁，避免公众坠入加密货币骗局。”