坐在游乐场跷跷板上，三名客工对着镜头卖力拉票。不是竞选，也不是推销，而是为了赢一张F1门票。原本只是“2000个赞”的小挑战，没想到视频一夜爆红，网民真的把他们“赞”进了赛车现场。

游乐场建设公司Parklab Group Singapore上星期二（9月22日）在Instagram上传视频，为三名客工设下社交媒体挑战：只要视频获得2000个赞，公司就送他们世界一级方程式赛车（F1）新加坡大奖赛的门票。

视频发布后，网民反应远超预期。截至截稿时，观看次数突破11万3000次，点赞超过8000个，远远超过原定2000个赞的目标。

创意背后是希望让幕后员工被看见

公司答复《联合早报》询问时说，这个点子来自老板Jensen。他之前在网上看过类似员工挑战视频，觉得既有趣，又能让公众认识平时在工地幕后工作的员工，同时肯定长期为公司付出的团队成员。由于拍摄时正值9月，而新加坡F1大奖赛即将在10月登场，他便提议以F1门票作为奖励。“大家一听到F1就非常兴奋。”

兴奋的情绪也延续到拍摄现场。为了拍好视频，三名客工认真记台词、学舞步，过程格外欢腾。不少社交媒体挑战会把目标定在1万个赞，但公司特地把门槛设在2000个赞。

“我们希望这是一个真正有机会完成的挑战，让他们确实能够赢到奖励。”

公司原以为即使2000个赞也未必容易达到，因为平时视频互动量不算高。没想到视频上线后，一夜之间就突破目标。当公司通知三人真的可以去看F1时，三人又惊又喜。

“他们之前也知道不保证能达到目标，所以当听说一夜就突破2000个赞时，真的非常惊讶。”

三人服务超过15年

公司解释，挑选三人参与挑战并非随机。

三人分别是41岁孟加拉籍客工Hossain Anowar、34岁印度籍客工Kalyanasundaram Selvam，以及51岁孟加拉籍客工Kajal。三人都是游乐设施安装人员，且都已为公司工作超过15年。

其中，Hossain和Selvam担任团队领班，多年来在工地带领其他员工，是值得信赖的团队成员；Kajal的工作表现则稳定可靠，是“团队可以一直依靠的人”。“这个挑战不仅是因为有趣，也是希望奖励三名以不同方式长期为Parklab做出贡献的员工。”

公司已兑现承诺，买了五张下星期五（10月9日）走动区（Friday Walkabout）门票。除了三名客工，老板Jensen和另一名公司职员也将同行。五人都是第一次现场观看F1，公司说：“大家都非常期待一起体验这个第一次。”