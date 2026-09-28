今年5月29日，本该是黄廷方综合医院高级注册护士陈伟健（34岁）和兀兰医院高级护士阮陈秋草（27岁）难得放松的约会日。

没想到，这对都在加护病房工作的护士情侣，却在戏院里经历一场与死神抢时间的紧急救援。

当时，两人正准备入场看电影，突然得知另一个放映厅内有一名女公众失去意识，情况危急。

阮陈秋草回忆说：“当时脑子里只有一个清晰的念头——我能帮忙，就必须去帮她。”

两人立即赶到现场。昏暗的放映厅内，女子已经没有脉搏。阮陈秋草一边向慌张的家属了解女子是否有心脏病史，一边留意现场情况。留意到身旁的食物，她也评估对方是否因进食被噎而导致窒息。

“但在那种生死关头，你根本没有时间停下来思考，评估与行动必须同步进行。”

两人一边判断情况，一边立即展开基本心脏生命支持（Basic Cardiac Life Support，简称BCLS）程序，轮流为女子进行胸外按压，并接上自动体外除颤器（Automated External Defibrillator，简称AED）检测心律。

阮陈秋草说，当AED分析后显示女子出现“可除颤心律”，也就是心室颤动时，他们知道还有希望，因为这意味着“我们还可以努力施救”。

救护人员抵达并把女子送院后，两人才回到原本的放映厅继续看电影。不过，两人的心始终悬着。陈伟健说，他看电影时仍放心不下，忍不住掏出手机，发信息向医院同事打听女子的消息。

“当我得知她并没有被送往黄廷方综合医院时，我心里有些忐忑，不知道她情况如何，是不是送到了其他医院。”

因此，当两人后来得知女子顺利康复，而且恢复良好时，终于放下心来。

这对护士情侣因在危急时刻出手救人，今年10月将获颁民防部队社区援救者奖（Community Lifesaver Award）。