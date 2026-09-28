一名32岁马来西亚籍男子和一名41岁新加坡籍男子因涉嫌走私和贩运毒品被捕，起获毒品估计市值超过100万元。根据《滥用毒品法令》，走私或贩运超过规定数量毒品者，可面对死刑。

移民与关卡局和中央肃毒局星期一（9月28日）联合发文告说，一名32岁马来西亚籍男子涉嫌在马来西亚注册的电单车内藏毒，于9月23日在大士关卡被捕。

关卡局人员指示电单车接受增强检查时，在后置箱内发现贴有“商业饼干”标签的密封包装，怀疑内含受管制毒品。肃毒局人员接获通报后进一步检查，再发现更多类似包装。当局从电单车起获约6961克海洛英、1116克冰毒和1032克大麻。

同一天，肃毒局通过后续调查，在淡滨尼83街一带展开行动，逮捕一名41岁新加坡籍男子，怀疑他涉及毒品相关罪行。肃毒局人员随后搜查他的住处，从男子和单位内起获约790克海洛英、602克大麻、127克冰毒、51克摇头丸及21克克他命。当局也起获3万3086元现金。

文告指出，起获毒品估计市值超过100万元，约可满足4598名嗜毒者一周的毒瘾。调查仍在进行中。

根据《滥用毒品法令》，任何人进口至或从新加坡出口超过15克二醋吗啡（纯海洛英）、超过250克甲基安非他命（冰毒），或超过500克大麻，可面对死刑。任何人无论为自己或他人，也无论该名他人是否在新加坡，贩运受管制毒品、提议贩运受管制毒品，或作出或提议作出任何准备贩运或为贩运目的而作的行为，均属违法。

移民与关卡局将继续与中央肃毒局合作，防止有人企图走私毒品越过我国边境。移民与关卡局也将继续在关卡进行安全检查，防止不良分子、武器、爆炸物及其他违禁品被偷带入境。中央肃毒局将迅速展开境内执法行动，依法对付毒犯和贩毒者，以打击毒品相关活动。