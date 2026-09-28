有意转行成为巴士车长的德士与私召车司机，下个月起可通过新培训途径，在兼顾现有工作与家庭需要的情况下接受培训。

这项新培训途径属于公共交通专业人员转业计划，由交通部、技能及人力发展局与公共交通业者共同制定，专为点对点交通司机设计，让他们可选择更灵活的方式转型。

目前，有意成为巴士车长的申请者必须接受全职培训。新途径让德士与私召车司机可选择全职或兼职培训，在学习期间继续接单工作。

交通部、技能及人力发展局和全国职工总会星期一（9月28日）发出联合文告说，这项计划可为德士与私召车司机开拓新的职业发展机会。对于希望转行但时间上需要更大灵活的司机而言，新培训途径也提供额外选择，协助他们顺利过渡到公共交通行业。

根据安排，有意转型的司机可选择全职或兼职培训，课程为期两个月至六个月，涵盖在职培训及相关技能，包括电动车基础维修、巴士转换站运作等。已经持有四级驾照的司机则可缩短培训时间，更快投入新岗位。

新培训因应公共交通业技术转型

这项新培训途径也正值公共交通业面对技术转型之际。随着自动驾驶技术逐步发展，本地未来两年预计有数以百计的自动驾驶车辆投入运作。

尽管短期内自驾车预计不会对司机就业造成显著冲击，政府与劳资政三方伙伴已提前布局，为他们提供更多技能提升及职业发展的选择。

当局强调，司机在本地交通体系中仍扮演重要角色。随着交通行业不断发展，他们累积的驾驶经验与专业知识仍备受重视。

工会：培训安排更灵活 兼顾照护与收入

陆路交通管理局在制定相关培训途径时，咨询了全国私人出租车司机协会（NPHVA）、全国德士师傅协会（NTA），以及全国交通工友联合会（NTWU），以更贴近司机的实际需求。

工会代表指出，不少点对点司机重视工作的灵活性，以便兼顾照护家庭成员等责任。因此，新培训途径特别提供兼职在职培训等安排，让司机在接受培训期间仍可继续接单，维持一定收入来源。

国家发展部兼交通部高级政务部长孙雪玲星期一（9月28日）走访新加坡巴士学院后指出，随着科技不断重塑交通领域，政府希望确保司机具备把握新机遇所需的技能。

她说：“新路径在保留司机原有驾驶经验的基础上，提供通往稳定公共交通职业的渠道，同时帮助他们掌握面向未来的技能。”

全国职工总会助理秘书长杨涴淩则指出，工会正与公交业者探讨更多灵活工作安排，让司机除了驾驶巴士以外，也能选择兼顾其他工作。

政府也希望通过这项新培训途径，扩大本地巴士车长队伍。从明年起，新加入的巴士车长可享有更高起薪及更优厚的签约奖金，包括起薪上调450元，以及首年签约奖金增加2000元。

有意加入者可直接向巴士业者申请，或上go.gov.sg/av-transition-package查询详情。