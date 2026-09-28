资深演员林继修夫妇与另外四人因涉嫌参与未经许可的公共集会，或在被列为禁区的国家法院外参与与废除死刑相关的集会，一同被控上法庭。

六名被告包括本地资深演员夫妻档林继修（70岁）和梁瑞玲（63岁），社运分子韩俐颖（37岁）、安纳马莱（Annamalai Kokila Parvathi，38岁）、侯文光（Rocky Howe，31岁）和邓柳君（Ten Leu Jiun Jeanne-Marie，56岁）。

六人星期一（9月28日）因抵触《公共秩序法令》在国家法院被控。侯文光面对四项控状，邓柳君面对两项控状，其他四人则各被控一项控状。除了林继修和梁瑞玲，其他四人此前曾因类似事件接获警方警告、接受调查，或被定罪。

为了维持秩序，国家法院保安人员早上在国家法院和庭室外站岗，庭室外也设置了排队隔离带。

六人面控后，各获准以5000元保释。案展10月20日再度过堂。

侯文光涉嫌于2024年11月22日和29日，以及2025年1月23日，在樟宜监狱外参与未经许可的公共集会。邓柳君则涉嫌参与2024年11月在樟宜监狱外的两场集会。

侯文光、韩俐颖、安纳马莱、林继修和梁瑞玲也被指在2025年2月3日与其他22人聚集在国家法院外，有人穿着与废除死刑相关的衣服，也有人把照片发布在网上宣传。

侯文光此前已因2022年3月29日和4月26日在樟宜监狱外参与未经许可的集会接获严厉警告，并因其中一起事件妨碍司法公正而接获另一项严厉警告。

邓柳君曾因2022年的类似事件接获严厉警告，并在本月18日因2025年2月3日在国家法院外参与集会，再次接获严厉警告。

韩俐颖过去曾多次涉及无准证公共集会，包括2017年和2022年的数起案件，也曾于2024年6月7日参与从诺维娜地铁站前往内政部的公共游行。她此前所受到的处分包括严厉警告和12个月有条件警告。

安纳马莱也曾因公共秩序相关案件受到处分。她曾因2017年和2021年的无准证集会接获警告，也因2024年2月2日组织无准证游行至总统府而被定罪。她此前受到的处分包括3000元罚款和最长24个月的有条件警告。

她在今年4月因涉嫌在社交媒体上散播有关死刑的错误信息，在接获更正指示后没有遵守，被控一项抵触《防止网络假信息和网络操纵法令》的控状。她否认有罪，这起案件定在10月7日开审。

另有一名男子苏兰德（S Suraendher Kumarr，32岁），在上星期五（25日）被控三项抵触《公共秩序法令》的控状。

他涉嫌于2024年11月29日和2025年1月23日凌晨，在樟宜监狱附近参与纪念两名贩毒死囚被处决的烛光集会。两场集会均未获得许可。他也被指于2025年2月3日，在国家法院范围参与废除新加坡死刑的集会。案展10月20日再度过堂。

根据《公共秩序法令》，未经警方批准组织或参与公共集会，可面对最高1万元罚款、最长六个月监禁，或两者兼施，视所抵触的条文而定；在禁区内举行未经批准的集会或游行，刑罚也可能更重。总统府、国会大厦、最高法院和国家法院及其周边地区都属于禁区。

新加坡警察部队星期天（27日）发出文告强调，曾因违反《公共秩序法令》接获警告或受到处分者，不应无视有关警告，当局会对违法行为采取执法行动。

公众若要组织公共集会，应事先向警方申请准证。没有获得许可但还是希望表达意见者，可考虑在符合相关规定的情况下，使用芳林公园的演说者之角。（部分人名译音）