搭巴士也能遇上毛茸茸的小惊喜！一只圆滚滚的“卡皮巴拉”（水豚）毛绒玩具，安静地“睡”在读卡机旁，让乘客一上车便忍不住多看两眼——它究竟是巴士车长的“小伙伴”，还是哪名乘客不小心留下的？这个小小的谜团，意外掀起网民热议。

拍摄照片的乘客范芷瑜接受《联合早报》访问时说，她上星期四（9月24日）早上约10时在盛港综合医院附近乘搭104号巴士，上车刷卡时，注意到读卡机旁边摆着一只可爱的卡皮巴拉毛绒玩具。“虽然我经常搭这趟巴士，但这是我第一次看到这只毛绒玩具。”

她说，看到“卡皮巴拉”玩偶当下觉得又惊喜又可爱。“之前虽有听说有些巴士车长会带毛绒玩具或公仔，但从未遇过，这次亲眼见到觉得真的很酷。”她留意到，有另外两三名乘客也回头多看了几眼，似乎也被这个“意外惊喜”吸引。

范芷瑜不确定毛绒玩具是巴士车长的个人物品，还是乘客遗落后暂时放在车上。她也好奇询问：如果巴士上发现乘客遗失的物品，车长可以暂时将物品留在车上，还是必须交回巴士转换站？

网民接力留言晒“隐藏小惊喜”

范芷瑜上星期四发布在网络论坛Reddit的贴文引网民热烈讨论，不少人也分享自己在公共交通工具上遇到的“隐藏小惊喜”。

有网民说，自己最近搭巴士时，疑似也看到同一只卡皮巴拉玩具，因此推测玩偶是巴士车长上班的“好搭档”。

也有人分享，自己过去搭巴士时，发现车长特地准备了咖啡糖、曼妥思（Mentos）等小糖果供乘客取用，让他直呼“很贴心”，只是之后再也没遇到这名车长。

另一名网民指出，一般上班族也会在办公室桌上、汽车仪表盘上摆放装饰物，因此巴士车长在不影响驾驶的情况下，携带毛绒玩具等小物品并不稀奇。“我们都需要生活多一点童趣，巴士车长在驾驶间放一些自己喜欢的小物，也无可厚非。”

地铁站也有“收藏展示区”

碧湾（Bayshore）地铁站的乐高“展示台”。（取自互联网）

其实，巴士车长或地铁工作人员在车上或乘客服务中心摆放玩偶、模型等装饰，并非新鲜事。

早在2024年8月，就有人发现汤申—东海岸线兀兰地铁站的乘客服务中心内，摆放了近10尊日本动画《机动战士高达》（Gundam）的机器人模型。

有网民在2024年8月，就发现兀兰地铁站的乘客服务中心玻璃窗边，摆放日本动画《机动战士高达》（Gundam）的机器人模型。（取自互联网）

今年9月24日，也有网民分享照片：加利谷（Caldecott）地铁站乘客服务中心的玻璃窗旁摆满机器人、汽车和钢铁侠模型，室内墙上还摆放着数只毛绒玩具，宛如一个小型收藏展示区；另有网民晒出碧湾（Bayshore）地铁站的乐高“展示台”。

有网民笑说：“这些收藏品的主人真的把办公室当成第二个家了。”

另一名网民则说，除了觉得可爱，也很高兴看到各地铁站的工作人员在服务中心的窗边展示自己的收藏，为原本严肃的办公空间增添几分个人特色。

除了机器人模型，加利谷地铁站工作人员也在窗边摆放钢铁侠、车辆模型、毛绒玩具等装饰。（取自互联网）

《联合早报》正在向运营第104号巴士的巴士业者Go-Ahead和公共交通业者SMRT了解更多详情。