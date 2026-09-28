单位定价计划将从10月1日起扩大试点范围，覆盖更多超市运营商、线上商店，以及更广泛的杂货商品，进一步帮助消费者比较价格，以做出更明智的消费选择。

新加坡竞争与消费者委员会和新加坡消费者协会星期一（9月28日）发联合文告做出这项宣布。

单位定价（unit pricing，简称单价）标签试点计划的第一阶段于去年9月至12月进行，参与商家包括平价超市、昇菘超市、百美超市、冷藏公司（Cold Storage）和巨人超市（Giant）。根据这项计划，参与超市的部分门店，在蔬菜、鸡蛋、大米等日常必需品的价格标签上增列“每100克”“每公斤”或“每公升”的单价。

竞消委和消协指出，第一阶段的消费者反馈令人鼓舞，购物者普遍认为单位定价有助于比较不同品牌和包装规格的价格。

为此，扩大后的试点将纳入更多运营商和更广泛的常见杂货商品，包括面粉、牛奶、牛油、零食、汤类和酱料。除原有运营商外，日本连锁超市“唐吉诃德”（Don Don Donki）和电商平台RedMart也将加入，各运营商将参与为期八周的试点。

首次有电商参与

这也是这项试点首次扩展至线上商店。文告指出，10月1日起，昇菘超市和RedMart将在各自线上商店为选定的杂货类别展示单位定价，其他运营商也将在各自平台上逐步推行。

竞消委指出，已委托一家市场调研公司在试点期间收集消费者反馈，为未来单位定价决策提供参考。消费者可能会在参与门店受邀请参与调查，或通过线上问卷提供意见。竞消委鼓励消费者分享购物体验和看法。