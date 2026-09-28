马来西亚前首相马哈迪的夫人西蒂哈斯玛逝世，我国国务资政李显龙发文悼念，赞扬她长期为马来西亚人民的健康与福祉作出贡献，也怀念她热爱音乐、热爱生活的一面。

李资政星期一（9月28日）在脸书发文说，得知西蒂哈斯玛逝世，他感到难过。两人相识多年，每次见面都相谈甚欢。在他印象中，西蒂哈斯玛亲切优雅、充满活力，也很有幽默感。

他尤其怀念两人谈起音乐和小提琴的时候。根据马国媒体报道，西蒂哈斯玛16岁开始学习小提琴，几年后放下琴弓，时隔约70年后才重新拿起小提琴。

年过90后，她仍继续登台演奏，包括为慈善筹款。李资政形容：“她对生活的热忱令人赞叹。”

李资政在贴文中也附上一张2018年5月与马哈迪夫妇的合照。当时，马哈迪领导的希望联盟刚在全国大选胜出，再度出任首相。时任总理的李显龙随后到布城与马哈迪会面，这也是马哈迪重新执政后，两位领导人首次会面。

李资政忆述，当时也曾与西蒂哈斯玛谈起她在马来西亚国家文化宫为公益活动演奏小提琴的经历。

除了热爱音乐，身为医生的西蒂哈斯玛也长期致力于改善马来西亚人的健康与福祉，尤其关注妇女、儿童和家庭。

李资政说，他和夫人何晶都会深切怀念西蒂哈斯玛，并向马哈迪及家人致以最深切的慰问。

西蒂哈斯玛星期一上午9时20分在吉隆坡国家心脏中心逝世，享寿100岁。西蒂哈斯玛与马哈迪1956年结婚，育有七名子女。