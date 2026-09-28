考虑到可负担餐食对年长者和家庭尤其重要，议员彭丽燕团队携手海格路巴刹与熟食中心商联会，推出的加强版“芽笼士乃经济餐计划”获得成效，如今近20个摊位提供经济餐。

位于芽笼士乃分区的海格路巴刹与熟食中心自两年前起，推出“芽笼士乃经济餐计划”（Geylang Serai Budget Meal initiative），旨在为区内居民提供更多实惠的餐食。熟食中心有72个熟食及饮料摊位，而在计划初期，仅约八个摊位提供经济餐选项。

《新明日报》记者星期天（9月27日）中午走访，海格路小贩与商店联谊会主席傅联成（74岁）受访时说，其实不少摊位的部分食物价格都在3元5角内，但有摊主因不太了解而没加入计划，有些则是担心日后无法维持才望而却步。

他指出，芽笼士乃公民咨询委员会的工作人员早前就来询问能否合作鼓励更多摊主加入计划，而他发现不少摊位如今还有提供3元5角以内的选择，所以再一次询问其意愿，最后获得10多个摊位的支持。

负责芽笼士乃的马林百列－布莱德岭集选区议员彭丽燕说，团队明白餐食开销，尤其是对年长者和家庭而言，始终是个重要考量。“因此，我们继续和商联会合作，在考虑到小贩正面临食材和运营成本上涨的同时，让餐食价格尽可能亲民。”

售卖杂菜饭的铭记饭莊摊主杜铭山（37岁）坦言，加入计划的考量非常明确，就是希望通过薄利多销的方式，回馈区内长者和有需要的食客。“只要选择指定菜肴，二菜一肉只需3元。”

鸡饭摊主程文亮（65岁） 开档以来从未起价，叉烧饭和鸡饭维持在3元5角，因此不介意加入。“虽然食材价格持续增长，但我们会吸纳，留住顾客。”

住在这一带超过40年的黄丽丽（77岁）认为，如今张贴经济餐的贴纸后，让有加入的摊位更容易辨识。“我几乎每天都会在外解决一餐，若选择经济餐，可以省一半的饭钱。”

完整报道，请翻阅2026年9月28日的《新明日报》。