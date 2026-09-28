武吉知马商场排水沟倒灌，至少四店被淹，中医馆药材、器材遭污水浸泡报废，估计损失数千元，也有店家地板被泡坏。

这起事故发生在星期天（9月27日）中午12时许，地点是武吉知马大厦（Bukit Timah Plaza）地下一层。

《新明日报》记者接获通报后赶抵现场，发现同层有自助洗衣店、美容院、中医馆及钢琴学院，至少四家店铺受影响。部分商家把被水浸湿的物品搬到店外，店员忙着清理店内积水。

中医馆老板李先生（34岁）受访时透露，店铺上星期二（22日）傍晚5时许就曾发生淹水。当时他接获邻店通知后赶回，发现积水已流到店门口。

“当天我们通知商场管理层，对方也有派人下来协助清理。不过，事后我们还是另外找清洁公司做深度清洁，没想到不到一周又发生同样的问题。”

他指，排水沟倒灌，污水从店内排水口不断冒出，涨得很快，不到15分钟就流到前台。

“上周那次，我们放在地上的纸箱全都泡水，里面有党参、山楂、黄芪、茯苓等药材，这次是药瓶泡湿。虽然药材都有密封，但毕竟被污水浸过，担心受到污染，只能全部丢掉。”

他说，除了药材和药瓶，店内新买的一台红外线灯也被水浸泡，两次事故估计造成约2000元损失。

现场照片显示，多家店铺内出现大面积积水，水中夹杂黑色沙土。李先生说，同层的钢琴学院受影响更严重。

记者走访钢琴学院时，负责人仅透露店内地板被水浸坏，损失过千元，其余的不愿多谈。

此外，一名不愿具名的自助洗衣店女职员也说，积水不但影响生意，也增加员工的工作量。

“前面后面全部都湿湿的，我今天就花了两个小时清理。”

完整报道，请翻阅2026年9月28日的《新明日报》。