已婚男为让情妇留在新加坡，不仅充当她的婚姻见证人，还资助她买婚戒、为婚姻注册官准备红包，甚至预付6000元报酬给假“新郎”。他原本被判监15周，星期一（9月28日）上诉成功，刑期减至12周。

被告叶永健（51岁）原本不承认所面对的一项抵触移民法令的控状，在审讯进行到第四天，控方修改了控状内容后，他才改变主意，选择认罪。

他承认一项协助他人假结婚的控状，辩方认为被告的参与度很少，只是个小角色，给予最高罚款1万元的判刑即可，但法官最终判他坐牢15周。他不满判刑上诉，上诉案星期一早上在高庭审理。

据早前报道，已婚的被告与中国籍女友曹蓉蓉（33岁）于2021年12月相识，并于隔年3月确立恋爱关系。

2022年5月，曹蓉蓉向友人严纪才（39岁）透露，希望通过假结婚的方式，继续留在新加坡。在严纪才的帮助下，她最终与陈威宇（40岁）假结婚，条件是每月需付1500元报酬。

在女友的要求下，被告不仅答应成为她的证婚人，还为她订餐馆。被告也让女方用他的信用卡买婚戒，甚至为婚姻注册官准备108元的红包。

两人注册后，被告也替曹蓉蓉支付每个月1500元的报酬给陈威宇。同年7月到10月，陈威宇共入袋6000元。曹蓉蓉过后才把钱还给被告。

根据报道，陈威宇早前已被判坐牢六个月又两周，曹蓉蓉和严纪才则被判坐牢六个月。

高庭法官指出，国家法院法官在判刑时不应考虑被告认罪前的审讯内容，而应仅依据案情及控辩双方的陈词。鉴于被告没有其他待审控状，也应被视为初犯，原判刑罚过重，因此改判他入狱12周。（人名音译）

完整报道，请翻阅2026年9月28日的《新明日报》。