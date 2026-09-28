泰国爆发洪灾，曼谷市区的水位也居高不下，返新旅客航班延误四小时，也有出游艺人乘车去机场途中遇淹水，拍下水漫街道的画面提醒大家注意。

受强烈低气压和西南季风等因素影响，泰国曼谷自24日下午起连续48小时遭暴雨侵袭，导致多处民宅、商店及道路被淹，部分地区犹如一片汪洋。

当地部门前日宣布，曼谷全市50个行政区进入灾难状态，市内学校及政府机构停课、停办公。

星期天（9月27日）刚从曼谷返新的任志强（53岁，技术人员）受访时告诉《新明日报》，他入住的酒店位于素坤逸一带，住宿期间并未遇到淹水，星期天当地也只下了小雨。

虽然在市区没有严重积水，但他的返新航班却受到影响。原定下午4时25分起飞，却延误了近四小时。

他说：“机场人手不足，行李托运也出现问题，不少航班延误。也有旅客在等候领取行李时遇到延误。”

另外，本地歌台艺人承泽星期六（26日）在“承泽杂货店”脸书账号发文称，自己赶往曼谷机场途中遇上淹水。根据他拍摄的视频，沿途多处道路积水严重，甚至有三轮车司机需要下车推车前行。

艺人林尤发星期一（28日）早也在社媒发布曼谷的淹水情况。画面可见，部分街道水位已逼近车辆轮胎，民众只能涉水或缓慢通行。

完整报道，请翻阅2026年9月28日的《新明日报》。