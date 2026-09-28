45岁男子辞职卖屋创业，岂料误信网友，投资损失近10万元。如今开德士维生，岂料又遇车祸，被迫在家休养近两个月，无奈上网众筹度日。

黄伟财与妻子育有两名年龄分别为17岁和11岁的儿子，他此前担任项目经理长达20年，收入一向稳定。

但他因长期面对工作压力，患上焦虑症和抑郁症，再加上自身本就有睡眠呼吸暂停（sleep apnea）和椎间盘突出等疾病，他于2024年初辞职，全心养病半年后创立了一家咨询公司。

“我当时向公司申请休假去接受心理治疗，但公司要求我接受降职或直接辞职。坦白说，我当时的人生急需喊暂停，让我喘口气。”

黄伟财说，由于当时他的健康欠佳，辞职后收入并不稳定，夫妻两人便决定在去年7月卖掉他们位于裕廊西一带的公寓式组屋单位，套现了逾10万元的现金。

“我和妻子当时的想法是，我们卖掉房子后就会有点现金在手，可以缓解燃眉之急。我也能边接受治疗边拿钱做点生意。”

他忆述，去年8月有人通过领英（LinkedIn）联系他，邀请他参与投资，指每月可获得定期报酬，回报率高达10%至12%。夫妇商议后，决定投入9万5000元。

“那人是我之前在工作上认识的，我也上网查了那家公司，一切看起来合情合理，所以我们就投资了。”

黄伟财原以为日后将稳定累积财富，岂料却是梦魇的开始。他说，迟迟没有收到对方承诺的报酬，直到去年11月，他才确信或已深陷骗局。

“我们的储蓄全都付诸流水，所以我在今年初考了德士驾照，开德士维生，但没想到祸不单行，在上个月遭遇车祸。”

《新明日报》曾报道，这起车祸于8月4日傍晚约5时40分发生，地点是泛岛快速公路（PIE）朝往大士方向的路段。车祸涉及一辆警车、一辆德士和一辆轿车，45岁男德士司机和他的37岁男乘客清醒送院，案件仍在调查中。

他忆述，当时行驶在快速公路的第一条车道，驶在前方的警车突然急停，他虽立即踩刹车，但仍追尾撞上警车。

他称事后在家休养近两个月，手停口停，迫于无奈才上网众筹，希望募资，应付房租和日常开销。

黄伟财在车祸后一度卧床两周。（受访者提供）

“我之前每天能开15小时的车，但现在平均一天只能开六小时至八小时。有时我椎间盘突出复发时，甚至无法开工。”

一年三次众筹惹议

黄伟财一年内三次众筹，募得逾1万8000元，面对质疑声则坦言：“自己是逼不得已。”

他从去年11月至本月初共三次展开众筹，截至今早累积募得近1万8808元。

对于部分网民质疑他是否真的需要援助，他坦言，能理解外人为何会怀疑，但表示自己是逼不得已才向大众求助。

“我主要是为了缴房租和车租，然后希望能尽量开久一点的德士，毕竟别人能给的也是有限的。”