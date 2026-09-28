从今年10月起，公路电子收费系统（ERP）的实体闸门将陆续拆除，ERP收费区的路面则刷上新标识——印有ERP字样的蓝色椭圆形，提醒驾驶者已进入收费区。

这些部署是为明年1月全面启用新一代无闸门公路电子收费系统（ERP 2）做准备。

陆路交通管理局星期一（9月28日）发文告宣布，在今年3月至7月，当局分两阶段进行了用户体验调查，评估不同路面标识和指示牌设计的效果。在所测试的四个设计中，驾驶者最喜欢印有ERP字样的蓝色椭圆形设计。这个设计在各种交通和天气状况中都容易看到，标识的含义也容易理解。

陆交局说，为确保驾驶者能清楚看到路面标识，主干道和支路将前后刷上两个印有ERP字样的蓝色椭圆形，快速公路则会刷上三个椭圆形。收费区起点的车道两旁也会安装指示牌，增添多一个视觉提示。

除了路面标识和指示牌，车内的智能行车器（OBU）显示屏也会发出提示，提醒即将进入收费区，以及明示相关收费。

《联合早报》早前报道，智能行车器一般会在抵达快速公路收费区之前约200米发出提示，主干大路则约在60米前，方便有意避开收费路段的驾驶者提前改道。实际提示距离会因道路设计和收费区位置而异。

陆交局从10月起陆续拆除ERP实体闸门，工程分两阶段进行。首先是拆除62个没运营的闸门，之后是在ERP实体闸门于12月31日停用后，拆除剩余的33个闸门。为支持卫星链接，当局会保留一些闸门的框架，并进行改装。预计整个拆除和改装工程明年6月完工。

当局说，ERP 2主要为付款和收费而设计，有利于管控交通。当局也会借助ERP 2探测车辆违规行为，例如非法提供跨境德士服务。

“ERP 2有可能用于查处超速违规行为，但在实际操作前，系统须要进一步改进。只有指定获准用途才可以获取和使用ERP 2的数据，这些资料的收集、使用或把关都会受严格管控。”

陆交局也强调，目前的交通阻塞收费框架不会有任何改变。当局每个季度会定期检讨ERP收费，下一个检讨工作在11月中进行。当局会继续根据交通情况，适时推出相应的管控措施。