芽笼餐馆外，四名男女凌晨当街拳脚相向，涉滋事打架被捕。

这起事件发生于上星期三（9月23日）凌晨1时许，地点是芽笼路一间餐馆“东北饺子王”外。

根据社媒账号“Complaint Singapore”上传的视频，四名男女在走道大打出手，双方一边拉扯一边推搡，其中一人更被按压在地上。

画面可见，一旁有两名身穿红衣制服的男女尝试劝架，拉开冲突双方。

《新明日报》记者星期六（26日）晚上走访现场，一名餐馆女职员受访时证实店外发生冲突事件，但说明涉事男女并非本店顾客。

“他们不是我们店的顾客，我不清楚事件经过。”

附近一家杂货店的业者则说，他的店晚上11时许便打烊，所以不清楚当晚发生的事。

不过，他透露，这一处餐馆、酒吧林立，周末时分偶尔会有酒客喝醉后闹事，店家早已见怪不怪。

“以前比较夸张，几乎每个周末都会有人起争执，现在好一些，偶尔听到而已。”

警方受询时证实接获报案，发言人说，三名年龄介于30岁至42岁的男子和一名31岁女子因滋事打架（affray）被捕。31岁女子和其中一名36岁男子清醒送院，案件仍在调查中。