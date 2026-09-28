新加坡学生在PISA测试中又交出了一张漂亮的成绩单。

在2025年PISA测试中，新加坡学生在阅读、数学和科学三项核心领域的整体表现仅次于中国四个省市，在计算问题解决能力方面也名列前茅。

但另一组数字，或许更值得家长留意：只有55%的新加坡15岁学生说，父母或监护人每周至少一次问他们“在学校做了什么”，比上一轮测试（2022年）的62%来得低。

每周至少一次和父母讨论“在学校遇到的问题”的学生，也从47%降至37%。

当然，这不能简单解释为“父母越来越不关心孩子”，因为这项调查反映的，毕竟是孩子感受到的家庭支持。实际上，另一份调查显示，家长似乎没有少为教育操心。

新加坡国立大学政策研究所（IPS）最近一项调查发现，新加坡家长2026年每个月花在私人补习上的中位数已经达到500元，比2016年的242元增加一倍；增益课程的花费，则从48元增加到260元。

吊诡的是，尽管有近九成家长认为，孩子花在补习和增益课程上的时间太多，但还有七成家长表明，如果需要，愿意再增加这方面的开销。

这种嘴上说不要，身体很诚实的行为，若跟PISA测试的上述发现放在一起，就构成一个耐人寻味的画面：

孩子觉得父母陪自己谈学业的时间少了，父母为孩子购买的教育服务却多了。

觉得补习太多，却不敢先停下？

先别急着责怪家长。

IPS的调查其实告诉我们，家长非但没有不关心孩子，甚至可说太关心孩子。

他们担心的已经不只是“考得好不好”，而是孩子的潜能有没有充分发挥、以后会不会输给别人、能不能在教育制度里一路走下去。

接受调查的家长当中，有84.9%认为，补习可以让孩子在小六离校会考中占优势；家长让孩子参加额外课程，也越来越多是为了让孩子“发挥最大潜能”。

换言之，补习不再只是弥补孩子的弱项，而是变成不让孩子落后的一种“保险”。

部分家长认为，补习能帮助孩子充分发挥潜能。（海峡时报）

这也解释了为什么家长明明知道孩子花太多时间在补习和增益课程上，却还是愿意继续付钱：

大家都觉得太多了，却没有人敢先停。

但问题也就来了。

一个家长把孩子多送去一门补习、多参加一个课程，理论上对孩子来说当然有好处。

可是，如果所有家长都这么想呢？

假设A孩子补数学，成绩从85分变成90分。

B孩子看到以后，也去补，成绩从85分变成90分。

于是，A的家长发现原来的优势又没有了，只好加码。

大家都花了更多时间和钱，孩子也许真的掌握了更多知识；但当所有人都在努力获得学术优势时，学术优势还剩下多少“优势”？

每一个家庭的选择看来都是理性的，但所有家庭的选择加起来，结果却未必同样理性。

雇主：更重视经验、技能与能力

与此同时，人力部今年4月公布的《2025年新加坡学历过高专题报告》，又给担心孩子学业落于人后的家长泼了一盆冷水：

2025年，新加坡居民劳动力中拥有高等教育学历的比例已经达到64%，比2015年的51.6%高出超过12个百分点。但是，79.6%的职位空缺在招聘时，学历并不是主要考虑因素，雇主更重视的是相关工作经验（48.2%）以及技能和能力（20.1%）。

当然，这也不意味着“念大学没用”，因为新加坡高等教育毕业生的就业和收入表现整体仍然良好。真正值得注意的是，学历可以提供基础，但人们到了职场，却需要把知识转化成经验、技能和解决问题的能力。

在职场上，能力与经验可能比学历更受重视。（何家俊摄）

对于一路追着考试成绩跑的家长来说，这确实值得停下来想想。

孩子多考五分，当然可能有意义。

但如果为了这五分，牺牲了探索兴趣、动手做事、与人合作、解决真实问题的机会，甚至只是让孩子不断参加一个又一个“别人也在参加”的课程，我们究竟是在提高孩子的能力，还是让他们获得一张比较漂亮的成绩单？

我们希望孩子考赢别人，还是希望孩子将来能成为一个有能力面对真实世界的人？

这一轮PISA测试告诉我们，新加坡学生的学术能力还是很强；人力部调查结果则提醒我们，进入职场后，经验、技能和能力的重要性越来越突出。

今天的家长夹在两者之间，当然还是应该关心孩子的教育。只是，大家或许也需要问问自己：

如果所有父母都不敢停下来，拼命把孩子往前推一步，我们最后得到的，会是更多优秀人才，还是更多彼此竞争的优等生？