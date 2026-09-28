内政部前常任秘书彭建强下月1日起接替谢劲松，出任全国志愿服务与慈善中心董事会主席。

全国志愿服务与慈善中心星期一（9月28日）发文告宣布这项董事会人事调动。文告指出，彭建强已于4月2日加入董事会。他同时担任陆路交通管理局董事会主席，也是新传媒和新加坡国际港务集团董事会董事。

彭建强在公共服务领域拥有35年职业生涯，积累了丰富的领导经验，曾任律政部、交通部和内政部常任秘书，并在冠病疫情期间主持国土危机执行小组。他也曾在2024年国庆日获颁功绩奖章。

谢劲松则是自2021年1月1日起担任董事会主席，任内带领全国志愿服务与慈善中心应对冠病疫情，并推动多项工作，包括成立乐善城市峰会（City of Good Summit），汇聚民间、私人企业与公共领域领导者以加强合作；联合主持企业宗旨行动联盟，制定“企业宗旨全国框架与蓝图”，并为乐善公司2.0战略铺路。

彭建强肩负战略领导重任 致力培育捐赠文化

文告指出，彭建强接任主席后，将为全国志愿服务与慈善中心肩负起战略领导重责，为中心培育新加坡捐赠文化并推进乐善城市愿景提供方向。

董事会副主席一职也会同步调动。原任苏海米（Suhaimi Zainul-Abidin）任期届满，10月1日起由刘南顺接任。刘南顺在金融领域拥有丰富经验，现任安永方案公司东亚副区域执行合伙人、亚细安执行合伙人，以及新加坡与文莱国家执行合伙人。

全国志愿服务与慈善中心也感谢其他在任期届满后卸任的董事会成员，并宣布五位新成员的加入，包括：恩士迅首席财务官谢光雄、文化、社区及青年部副常任秘书（社区与青年）廖雪文、亚洲妇女协会总裁卡迪克炎（J R Karthikeyan）、新加坡立杰律师事务所合伙人陈铨泰高级律师、新传媒总裁谭乐琼。

新董事会成员任期两年，10月1日起生效。