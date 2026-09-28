私召车与送餐平台Grab提供给国内税务局的司机收入资料有误，约1万6000名私召车司机因此须补缴个人所得税，不过多数人补缴的金额少于100元。

税务局星期一（9月28日）答复《联合早报》询问时说，实际补缴金额因人而异，取决于司机可享有的税务减免，以及适用的所得税税阶。

税务局今年7月底接到Grab通知，约2万8000名司机的收入资料不完整。这些司机参加了2026估税年的自动报税服务，无须自行申报收入，而是由Grab把收入资料直接提交给税务局，用于计算应缴税款。

Grab已提交正确资料，税务局正重新计算受影响司机的税款，并发出修正后的估税通知书（Notice of Assessment）。多数受影响司机最迟9月底将收到新通知书，此前无须采取任何行动。

根据Grab官网发布的通知，系统出错导致公司此前提交给税务局的资料遗漏了奖励金、小费和其他杂项款项，结果少报了部分司机的收入。公司说，司机总收入包括总收益和Grab服务费。

Grab呼吁司机收到估税通知书后，检查列出的收入总额，确保与Grab发出的2025年收入表所列金额一致。

Grab答复《联合早报》询问时指出，事件发生后，已与税务局检讨资料提交流程，并增设防范措施，降低类似错误再次发生的风险。Grab也向所有受影响司机道歉。

受影响司机若通过财路系统（GIRO）分期缴税，分期付款安排将自动调整；其他司机则须在修正后的估税通知书所列期限前缴清税款。

税务局从2018估税年起，为Grab和优步（Uber）的私召车司机提供自动报税服务。这项服务过后扩大至其他私召车平台。优步同年将东南亚业务脱售给Grab，并退出包括新加坡在内的东南亚市场。