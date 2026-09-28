一名来自新加坡的66岁男游客日前在意大利不幸身亡。当地消防人员事后在他的客房里检测到一氧化碳，当局已安排对遗体进行剖验，以厘清死因是否与气体泄漏有关。

根据意大利媒体La Sicilia报道，这起悲剧发生于当地时间9月16日，地点位于埃特纳火山（Mount Etna）南坡的萨皮恩扎庇护所（Rifugio Sapienza）酒店。

根据当地媒体的报道，死者是66岁的男子Lee Kim Saint Vincint。事发时酒店内亦有其他人出现身体不适的情况，整起事件共波及约30名住客和六名酒店员工。

涉事酒店目前已被预防性查封。当地检察官正朝过失杀人和过失伤害的方向立案调查，同时正式委任两名专家进行评估。专家将查明建筑内一氧化碳的泄漏源头、核实酒店是否装有合规的气体检测设备，并确认死者死因与一氧化碳泄漏是否存在直接因果关系。

《联合早报》已就此事向新加坡外交部了解更多详情。