本地人气咖啡与古着服饰店Haus Coffee于9月17日宣布暂时关闭，店主陈俊宇在店铺关闭九天后，就拖欠员工薪资、供应商款项及管理不善等问题公开道歉，并宣布辞去店主职务。

Haus Coffee日前以“处理内部事务”为由，宣布暂时关闭黄金大厦门店。消息发出后，社媒陆续出现Haus Coffee拖欠员工及供应商款项的指控。有网民称，店内员工不少是学生，店主利用这一点故意拖欠和克扣工资。

店主陈俊宇（Tan Junyu，译音）上星期六（9月26日）在Haus Coffee的Instagram账号发文，指自己“放纵的生活方式和习惯”造成员工、合作伙伴、供应商和亲友的不便，也让大家倍感失望。

Haus Coffee店主陈俊宇（Tan Junyu，译音）在声明中承认自己屡次拖欠员工工资，还说自己“放纵的生活方式和习惯”令他人倍感失望。（截图自Instagram账号@hauscoffeesg）

陈俊宇承认，即便员工屡次提醒，他仍拖欠许久才发放工资。他也说，由于他没有妥善安排资金，部分员工甚至曾自掏腰包购买库存，确保店铺能维持营业。“这种情况本不应该发生。我未尽雇主的责任，让所有人都陷入尴尬且不公平的处境。”

陈俊宇也承认过去曾多次拖欠供应商和寄售品牌的款项，并承诺这将是最后一次让对方追讨款项。

针对社交媒体上有关顾客服务质量和店员服务态度的投诉，陈俊宇也向顾客致歉。他同时宣布辞去店主职务，并已引入新的管理团队，负责员工招聘、培训以及财务等事务，避免类似问题再次发生。

陈俊宇也宣布辞去店主职务，并已引入新团队，负责招聘、培训和管理财务。（截图自Instagram账号@hauscoffeesg）

寄售商：问题仍未厘清

一名自称将古着T恤寄售在Rookies的网民也在贴文下留言说，尽管店家已更换管理团队，但目前仍有不少问题有待厘清。他说，店家未明确交代时间线，他也不清楚下一步应该主动联络店家，还是等待新管理团队与他联系。

位于黄金大厦的Haus Coffee自2024年12月开始营业，店内独特的抹茶和咖啡特调饮料深受欢迎，也数度在全岛开设快闪店。这家概念店分为售卖饮品的“Haus”，以及出售古着衣物的“Rookies”。

前女友指控挪用公款、仿冒品当正品卖

与此同时，网上也流传一张疑似由陈俊宇前女友发布的Instagram限时动态截图。截图中，这名女子自称也是Haus Coffee的创办人之一，并对陈俊宇作出进一步指控。记者星期一（28日）查询发现，疑似发布这则限时动态的账号已设为私密。

截图内容显示，两人交往四年期间，陈俊宇说服她共同开设咖啡与服饰概念店，希望借此建立稳定的经济基础。但她称，咖啡店走红后，陈俊宇却经常以出差为由出国，留下她独自经营店铺，有时甚至整周无休。

贴文也称，陈俊宇曾挪用五位数的公款用于个人消费，导致公司无法按时支付员工薪资、供应商款项及租金；他也曾在她不知情的情况下，使用她名下的银行卡支付夜店消费。

此外，她还称店铺曾从其他小型商家购买服饰后重新制作并出售，以及从淘宝等网站购买仿冒设计师商品，以正品名义售卖。

至于为何没有采取法律行动，前女友在贴文中声称，自己长期没有领取薪资或利润分成，因此无力采取法律行动。

《联合早报》正尝试向陈俊宇、人力部了解更多详情。