疑用人工智能生成图像，编造班丹蓄水池有鳄鱼的假象，随后删除图像及相关应用程序企图掩盖行为，30岁男子将于星期二（9月29日）在传播虚假信息和妨碍司法公正的罪名下被控。

警方在9月28日（星期一）傍晚6时发布文告指出，公用事业局在2026年8月20日接获通报，称在班丹蓄水池发现鳄鱼踪迹。为了安全起见，当局在敦促公众提高警惕的同时，也暂停了蓄水池所有水上活动。

公用事业局和国家公园局事后调派资源展开搜寻和捕捉行动。随后，公用事业局发现与所报目击事件有关的照片是伪造的，并于2026年8月21日将此事转交警方。

初步调查显示，这名30岁男子通过人工智能，制作了一张班丹蓄水池里有一只鳄鱼的图像，并将图像发送给同事。他随后删除该图像及相关应用程序，企图掩盖其行为。

这名男子将在星期二被控，传播虚假信息一旦罪成，可判处最高三年监禁、最高一万元罚款，或两者兼施；妨碍司法公正罪成则可判处最高七年监禁、罚款，或两者兼施。