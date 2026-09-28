新丝路集团前总裁吴仁轩涉串谋操控股价案续审，辩方开庭陈词指出，集团股价当时因前董事大量抛售而被低估，吴仁轩才聘请商业做市商提供服务，但他并不清楚做市商的具体交易安排，而控方提呈的短信内容只是同事之间的闲聊，并非计划制造交易假象。

吴仁轩（57岁）和欧昌权（Oo Cheong Kwan Kelvyn，55岁）分别面对39项和31项抵触《证券及期货法令》的控状，指他们在2018年涉嫌串谋推高集团股价。两人否认有罪，案件于今年2月开审。在控方完成18天的举证后，吴仁轩星期一（9月28日）开始上证人栏答辩。

吴仁轩案发时是新丝路集团（New Silkroutes Group）的总裁兼执行董事；欧昌权则是集团执行董事兼首席企业官。

控方早前在开庭陈词中指出，基于集团在2017年12月至2018年2月停牌期间所公布或承诺发行的股价，吴仁轩、欧昌权和集团前财务总监张添传，在承受维持股价于相近水平的压力下，与商业做市商GTC Group有限公司唯一董事黄义文串谋，在集团股票恢复交易后，人为地将股价推高至预设目标。

当时，新丝路集团股票交易并不活跃，易于操纵。

控方指出，黄义文在2018年2月26日开盘时将股价推高至每股39分，四人跟着继续操纵股价。如果不是这番操作，集团股票的闭市价会更低。吴仁轩、欧昌权和张添传之间的短信记录透露了三人商讨推高股价的计划。张添传与黄义文的对话也可看出，他对后者应把股价推高到什么价格等给予了指示。

以陈志明高级律师为首的律师团队代表吴仁轩在开庭陈词中指出，案发时集团股票遭前董事大量抛售，吴仁轩和其他高层因此相信股价被低估。吴仁轩经第三方引荐认识黄义文后，才聘用GTC提供合法做市服务，目的是提高市场流动性，让股价回归合理价值。

辩方指出，吴仁轩只在2018年2月的一次会议中见过黄义文。当时，黄义文被明确告知所有操作必须合规透明，黄义文也就此作出承诺。吴仁轩在这次会议后与黄义文再无直接联系，对张添传与黄义文之间的具体安排并不知情。

辩方也说，吴仁轩此前因担忧前董事抛售股票一事，曾主动向新加坡交易所监管公司（SGX RegCo）咨询。案发期间，吴仁轩也及时公开申报所有个人交易，新交所从未对新丝路股票发出交易警告。

针对控方提呈的短信内容，辩方解释称，那些短信只是同事之间的闲聊，类似于玩笑话（banter），在交易规则下根本无法实现。部分言论则是吴仁轩在集团每月支付6万元高额费用给GTC，却未见股价稳定后表达的不满。在发送相关短信前后，吴仁轩恰巧通过买入股票，观察到交易似乎对市场产生即时效果，在与GTC提供的服务作比较后，认为后者成效甚微。

辩方也指，吴仁轩在案发期间从未售出任何股票，没有赚取一分利润，公众也未因此蒙受损失。商业事务局之所以调查新丝路，是因为当局在调查黄义文其他不当行为时，发现新丝路曾聘请GTC。若黄义文在某个时间点为了向新丝路收取丰厚费用而越界行事，那是黄义文自己的问题。

除了吴仁轩本人上证人栏答辩，辩方也将传召一名专家证人供证。案件星期二（29日）续审，将由吴仁轩继续供证。

张添传和黄义文早前认罪后，分别被判入狱12周和15个月又54周。（部分人名译音）