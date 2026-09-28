兀兰医院2025年7月至2026年6月的一年间有近150名结直肠癌患者，可是在病情第一期就确诊的病患只有区区16%，低于全国首期确诊平均水平19%；而且有近四分之一，是因为症状恶化才就医，确诊时已达第四期。

国立健保集团于是在兀兰医院创建新的消化系统健康中心（Digestive Health Centre），为肠胃系统相关疾病从预防、诊断、治疗到后续护理提供一站式无缝服务，大幅缩短候诊程序和时间，希望能鼓励北部居民及早预防求诊，降低患癌风险。

消化系统健康中心星期一（9月28日）由数码发展及新闻部兼保健卫生部政务部长拉哈尤主持开幕。她致辞时说，中心是健卫部为提升北部居民健康所作出的更广泛努力，为居民提供更综合全面且以人为本的预防性护理服务。

消化系统疾病涵盖胃食管反流、消化不良和便秘等常见问题，以及胃、肠、肝、胰腺和胆道等复杂疾病。

全新的一站式中心整合了基层医疗转介、诊断性内窥镜检查、专科门诊、外科团队、专科护士及专职医疗人员，引导病患从早期筛查、治疗到康复的整个流程，都能无缝完成。

防筛诊治护无缝衔接 流程压缩三分之一 “一路绿灯”

兀兰医院肠胃肝脏病科部门主任兼高级顾问谢志伟兼任助理教授指出，根据原来的流程，从患者粪便免疫化学检验（Faecal Immunochemical Test，简称FIT）呈阳性、转介至专科门诊，到最终完成内镜检查和手术，每个环节之间都需等候数周，导致整个就医流程拖至三个月以上。

为解决这个痛点，新中心整合转诊与诊疗流程，力求将病患从发现问题到接受治疗的过程压缩三分之一至一个多月（实际需时还得取决于具体病况与严重程度）。

谢志伟形容，各环节无缝衔接，就可让病患的就医旅程像“一路绿灯”般顺畅无阻。

其中一个衔接上的关键环节，就是从社区全科医生转介至医院专科求诊的步骤。

医院早在2024年9月推出结肠镜检查“开放式通道”（Open Access）速通程序。符合条件的患者可通过家庭医生直接预约检查，无需再到专科门诊排队。这使中位等候时间从约60天缩短至一个月以内。

目前，这项程序已为超过100名病患服务，并已推广至集团旗下约580家全科诊所和综合诊疗所。

拉哈尤指出，除了提升临床护理，新中心还将整合诊疗数据与专业知识，分析北部居民的消化与代谢疾病模式。未来，国立健保集团将利用这些数据洞察定制筛查计划，针对肥胖、糖尿病和脂肪肝等本地高发疾病，加强北部的预防护理工作。

谢志伟也指出，院方初步观察到，北部有不少年轻患者确诊胃肠道癌，或提前出现脂肪肝和肝硬化等肥胖相关疾病。虽然目前仍需更多长期数据来验证这个现象是否已形成趋势，院方未来或将提前加强宣导，例如推出相应服务，提前为居民进行筛查。

北部回教堂设保健站点初见成效 第二个站点启用

拉哈尤在致辞时，也分享了提升北部居民健康的最新进展。

目前，兀兰医院已全面推行涵盖哮喘、糖尿病、精神科及结肠镜后护理的四项专科计划。符合条件的患者无需奔波医院，即可在升级后的社区保健站复诊或视讯问诊，至今已有百多名居民受益。

此外，为更好地服务回教社群，设于安努尔回教堂（Masjid An-Nur）的保健站自4月启用以来，已完成93次咨询；本月初，设于尤索夫伊萨回教堂（Masjid Yusof Ishak）的第二个站点启用。国立健保集团还与当地回教堂合作，为社群定制健康工作坊和筛查计划。