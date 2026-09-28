我国部分地区星期一（9月28日）下午有短暂阵雨，但未明显驱散雾霾。随着印度尼西亚烟雾持续飘来，截至晚上8时，中部和南部地区的24小时空气污染指数已超过100，进入不健康水平。

国家环境局预测，星期二（29日）仍可能会有烟霾。接下来24小时的空气质量预料不会太好，24小时空气污染指数（PSI）料将处在中等偏高至不健康水平。

星期一截至晚上8时，本地24小时空污指数介于73至104，介于中等至轻度不健康水平；其中以中部的104和南部的103为最高，西部达97，东部87，北部则为73。

全国一小时PM2.5悬浮颗粒浓度则介于每立方米65至149微克，处于偏高水平。

中部录得每立方米149微克，为全岛最高；西部也破百，达110微克。南部、东部和北部则分别为89微克、93微克和65微克。

环境局的烟霾网站星期一下午一度出现系统故障，显示南部的一小时PM2.5悬浮颗粒浓度为零。经当局抢修后，网站的运作不久后恢复正常。

环境局的文告指出，苏门答腊和加里曼丹的林火导致的烟雾星期一飘来新加坡，烟雾浓度为中度至重度。

苏门答腊南部和加里曼丹的一些地区预料将持续干旱。虽然星期二可能有雨，但由于风从东边或东南边吹来，本地依然可能有烟霾情况。

公众可通过烟霾网站（www.haze.gov.sg）、环境局网站（www.nea.gov.sg）、新加坡气象署网站（www.weather.gov.sg），或myENV手机应用获取空气质量信息。