人工智能加快改变工作岗位和企业运作方式，我国高等学府在下一阶段的持续教育与培训中，不仅要帮助员工掌握新技能，也应与企业合作，推动岗位重新设计和新科技应用。

教育部兼国家发展部高级政务次长赛义德哈伦，星期一（9月28日）在新加坡国立大学终身学习节致辞时，谈到高等学府未来推动持续教育与培训的方向。

国大持续与终身教育学院今年成立10周年。这届终身学习节以“人工智能时代的人类”（Human in the Age of AI）为主题，探讨未来10年人工智能等科技将如何改变工作和学习。

赛义德哈伦指出，随着职业生涯拉长，人们须在工作生涯中不断更新技能。这些变化也会为员工和企业创造新机遇，高等学府因此可在下一阶段的持续教育与培训中发挥重要作用。

培训不只开课 技能须企业认可

他说，高等学府的重点不只是提供更多课程，而是让学习者掌握雇主认可和重视的实用技能。为此，课程应让学习者接触新兴和跨学科知识，并把所学应用到实际工作中。

“我们欢迎业界与高等学府密切合作，共同开发这些课程，让学习者所掌握的知识能够转化为企业所需的实际能力。”

他也指出，成人重返课堂面对的情况各不相同。刚转入新行业的年轻员工、须兼顾工作与家庭的中途转业者，以及学习使用新科技的资深员工，需要的支持并不一样。因此，课程安排须更灵活、容易参与，也要让学习者清楚了解不同课程如何帮助他们实现长远的职业目标。

随着AI加快经济和劳动市场变化，赛义德哈伦强调，单靠培训员工并不足够，企业本身也须准备好重新设计岗位、采用科技，并以不同方式部署员工。

他举例，国大和国大持续与终身教育学院可进一步与企业合作，把科研、创新和持续教育结合起来，共同设计课程，同时预判科技和工作趋势，提前培训所需人才。

国大课程增至550门 培训名额逾13万个

国大校长陈永财教授则在致辞中，回顾学院过去10年的发展。当年，国大仅有两个单位与精深技能发展局合作开办课程；如今共有14所院校提供550门技能创前程资助课程，培训名额超过13万个。

接下来，国大大学城教育资源中心也将改名为终身教育资源中心，为校友和更广泛的社区提供学习资源。

展望AI时代的下一个10年，陈永财说：“终身学习不再只是提升技能或就业力，而会成为日常生活的一部分，带来职业成长、个人满足和探索知识的乐趣。”

活动上，国大也首次颁发终身学习合作伙伴奖。恩士迅（NCS）、华侨银行、新加坡海事基金会和新科工程四家企业和机构获奖。

其中，国大与恩士迅推出为期五年的工作学习计划，至今员工已取得超过1700项认证，68人获得国大技术硕士学位。

海事基金会则与国大合作，开展一系列数据科学与分析的终身教育和培训项目。

基金会主席何永耀说，这些课程根据海事业的实际需求设计，帮助从业人员掌握新技能，应对行业转型。预计到今年底，将有近200名海事专业人士完成基础和中级数据分析课程。