34名青年学子代表新加坡赴中国上海参加世界技能大赛，斩获27枚奖牌，是新加坡代表队自1995年首次参赛以来，取得最多奖牌的一次。

第48届世界技能大赛从上星期二（9月22日）开始，于星期天（27日）落幕，是全球规模最大、影响力最广的国际职业技能赛事。本届大赛共有来自超过70个国家和地区的1400多名技能人才，在64个赛项中展开比拼。

世界技能新加坡（WorldSkills Singapore）星期一（28日）的文告指出，我国代表队参与了31个项目，最终摘得四银、四铜，以及19枚优胜奖牌。选手来自工艺教育学院，以及我国五所理工学院。

新加坡代表队赴中国上海参加第48届世界技能大赛，摘获27枚奖牌后，于星期一（28日）下午踏上归途，回返新加坡。（世界技能新加坡提供）

共和工院生李倩瑜 夺银兼获国家最佳选手

就读于共和理工学院的李倩瑜（21岁），不仅在餐厅服务技能项目中夺得银牌，更在我国代表队成员中脱颖而出，获颁国家最佳选手奖项。

李倩瑜也曾参与2025年的世界技能亚细安竞赛，并在餐厅服务技能项目中夺得铜牌。她为此次世界赛已经连续刻苦训练了两年。“如果白天有课，我通常会从下午4时开始训练，一直练到晚上8时左右；如果没课，我会从大概早上9时一直练到傍晚6时或7时。”

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本届世界技能大赛新增七个项目，我国选手在其中三个项目中取得优胜奖，分别为软件测试、无人机系统，以及轨道车辆技术。优胜奖颁发给表现优异、得分达700分及以上，但未获得金、银、铜牌的参赛选手。

在软件测试项目中取得优胜奖的易嘉鑫（21岁）来自南洋理工学院，修读信息技术专业。

南洋理工学院的易嘉鑫（21岁）在软件测试项目中取得优胜奖。此项目首次列入世赛，要求选手通过系统化的测试流程，对软件进行功能、性能和安全测试，识别缺陷并保障质量。（世界技能新加坡提供）

人工智能发展迅速 凸显软件测试重要把关

易嘉鑫认为，近年来人工智能的迅速发展凸显了软件测试的重要性。“人工智能具有极强的干扰性，如果软件测试人员无法快速完成测试并确保软件质量，那么市场就会充斥着成千上万的劣质软件。”

由于这个项目首次列入世界赛，比赛流程充满变化。易嘉鑫说：“要求每个月都在变化，有些工具加入了，随后又被移除。这种不确定性一直持续到比赛开始前的几天。比赛期间还出现了一些出乎意料的情况，需要我们随机应变。”

工艺教育局总裁林国伟也是世界技能新加坡理事会主席，他说：“我们的选手展现出极大的毅力和韧性来应对比赛的严格要求，我们为他们感到骄傲，希望他们的成就能够激励更多新加坡年轻人勇于挑战自我，发掘自身技能的无限潜能。”

世界技能大赛每两年举办一次，第49届比赛将于2028年在日本爱知县举行。