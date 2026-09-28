丹戎禺路一个预购组屋建筑工地发生致命工业意外，一名22岁工人在进行混凝土浇筑作业时不慎从高处坠落，不幸身亡。

这起事故发生在星期一（9月28日）下午4时20分，地点是位于丹戎禺路的Tanjong Rhu Riverfront II预购组屋项目的建筑工地。

新加坡民防部队和新加坡警察部队答复《联合早报》询问时证实，当天接获求助电话后派员前往现场，救护人员随后当场宣告一名22岁男子身亡。根据初步调查，警方排除他杀可能，案件目前还在调查中。

建屋发展局受询时表示，对这起致命事故感到痛心，并向死者家属致以最深切的慰问。当局将与承包商BHCC Construction合作，向家属提供一切必要的支持与协助。目前，该工地的所有施工均已暂停，直至另行通知。

建屋局强调，非常严肃对待这起事故。工地安全是当局的首要考量，当局正与承包商配合，协助有关当局展开调查。“我们将继续与行业伙伴紧密合作，进一步加强工地的职场安全。”

这也是本地近两个月来发生的第三起工地致命意外。

9月11日晚，裕廊港路一个建筑工地发生致命事故，一名35岁男子当场被救护人员证实死亡。

8月3日，裕廊港路另一建筑工地有鹰架倒塌，砸中路过罗厘，驾驶罗厘的23岁男子受困驾驶座，民防人员用液压器材将他救出，但他还是因为伤势太重而断气。