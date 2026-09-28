新加坡空军部队正式启用樟宜东空军基地一条全新的军用跑道。新跑道投入使用，也标志着空军为日后迁出巴耶利峇空军基地的准备工作迈出重要一步。

空军部队星期一（9月28日）晚上在脸书贴出A330多用途添油运输机从新跑道起飞的照片，并写道：“今天较早时，樟宜东空军基地全新的03/21跑道迎来首架军机起飞，标志着新加坡空军的运作迈入令人振奋的新篇章。”

国防部发言人答复《联合早报》询问时证实，空军将把目前在樟宜机场第三跑道（02R/20L）进行的运作，转移到这条新军用跑道，以配合巴耶利峇空军基地从2030年起搬迁的计划。

新加坡民航局8月20日在《航空资讯公告》（Aeronautical Information Publication，简称AIP）公布，空军原本使用的02R/20L跑道，将从今年10月1日起关闭至明年4月14日。

简单来说，樟宜机场和樟宜空军基地一带共有四条跑道：樟宜机场目前使用的两条主要民航跑道、未来将成为机场第三条民航跑道的02R/20L，以及刚启用、主要供空军使用的03/21新跑道。

新军用跑道位于较东边，长3660公尺、宽60公尺。一般民航机若没有事先同国防部协调，不得使用。跑道配备协助军机在能见度较低时进场和降落的雷达和设备，两端也装有拦截网和阻拦索，可在军机紧急降落时协助减速。

至于02R/20L跑道，则位于兴建中的第五搭客大厦东南边。它原本是一条长2750公尺、宽60公尺的军用跑道。为应付航空交通流量增长，以及未来第五搭客大厦的需求，樟宜机场集团2015年宣布将它改建为军民两用跑道，并延长至4000公尺，让包括大型客机在内的民航机也能使用。

新跑道远离住宅区 降低军机噪音影响

长期观察本地军事的美国军事新闻网站Breaking Defense印太分社社长杨启铭受访时说，新跑道远离住宅区，可减少空军训练和行动受到噪音限制的影响。例如学校考试期间，空军过去可能须减少部分飞行活动，新地点可让训练安排有更大灵活性。

他也指出，新跑道的位置更靠东，距离马来西亚领空较远。军机起飞后，可减少为了避开马国领空而须进行的急转弯，也较容易直接飞往南中国海一带的训练空域，减少飞越新加坡本岛的需要。

政府2013年宣布，从2030年代起迁出巴耶利峇空军基地，原有空军运作将转移到扩建后的樟宜和登加空军基地。基地腾出的约800公顷土地，日后将用于住宅、商业等发展。

杨启铭认为，新跑道在巴耶利峇空军基地正式关闭前数年启用，可让相关单位逐步转移运作，而不是等到基地关闭时才一次完成搬迁。

他说：“这也意味着空军和樟宜机场还有几年时间，进一步协调运作程序，处理双方在邻近空域同时运作时可能面对的空中交通管制和操作问题，确保正式搬迁后能顺畅运作。”