音乐一响，林缘钱就精神起来。

18年来，她义务教乐龄人士健身操和手指操，亲自选歌、编舞，至今已编排超过200支舞蹈，涵盖西洋、华、巫、印、日、韩等不同文化。

更难得的是，她的学员来自各族群，年龄至少50岁，多数是六七十岁，最年长的“太嫲级”学员分别为103岁和106岁，还有好几名90多岁的成员。

65岁的林缘钱说，一首歌该怎么编舞，要看音乐的节奏和旋律。有时灵感来了，半小时就能完成；有时却得花上三小时。但无论花多少时间，她最在意的始终是“每个人都能跟上”。

遇到腿脚不便、须坐椅子甚至轮椅的学员，她就调整动作，让不同身体状况的长者都能一起参与。

健身操不只是运动 更是一种陪伴

对她而言，健身操不只是运动，更是一种陪伴。她希望鼓励长者走出家门，运动之余也能交朋友，在活动中保持身心愉快，不让自己陷入孤独。

林缘钱（白衣）义务教导乐龄人士健身操和手指操，最年长的“太嬷级”学员分别为103岁和106岁。（受访者提供）

这些年来，她也听过不少学员分享运动带来的改变。有癌症患者因淋巴阻塞导致手臂水肿，也有人原本手臂疼痛，练习手指操或健身操后，情况大有改善。

多年前，林缘钱曾与丈夫一起从商。她一直想当义工，但当时两个孩子还小。直到约46岁、孩子都上大学后，她才终于能够全心投入义工服务。

毫无舞蹈背景的她，起初全靠YouTube自学编舞，摸索了大约一年。刚开始，她先教一群朋友在实龙岗4道公园一起跳，后来不仅吸引陌生人加入，还培训了五名助手。

之后，她向居委会借用场地教课，这一教就是15年。

三年前，她在善济医社的一场活动中临时教健身操，活动负责人过后邀请她到全岛14个分社教课，就这样持续至今。

十多年来，林缘钱默默用舞步走进一个又一个社区，陪伴一群又一群长者。即使年纪渐长，她也没有想过停下来，因为在她看来，“做自己喜欢的不会累”。

她说：“每次看到长者带着笑容来运动、带着感恩的心离开，我就充满活力和欢喜。能够帮到这么多人，值得了。”