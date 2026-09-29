马来人学舞狮，华人学印度音乐，印度人学马来舞蹈、学华语。这样的文化交汇看似特别，在新加坡，却早已融入你我的日常。本文走访四个组织与个人，带你看见不同族群如何跨越文化界线，在学习与交流中找到彼此的共鸣。

在新加坡，接触另一族群的文化，有时并不是一件刻意为之的事。可能因为住家附近的一项活动，因为家庭耳濡目染，因为身边的朋友，也可能只是单纯的喜欢。

接触多了，时间久了，原本不熟悉的语言、文化和传统，也就慢慢内化成了自己生活的一部分。

一、从马来舞团出发 跨文化舞出特色

配合种族和谐日，大巴窑西民众俱乐部Lentera Tari舞团成员穿上彼此的传统服装排练舞蹈。（海峡时报）

今年8月底在大巴窑建屋局中心举行的一场庆祝活动上，16名舞者随着传统音乐起舞。

女舞者身穿纱笼可峇雅（sarong kebaya），男舞者则穿上男式马来服。台上跳的是马来舞，舞者却不只马来族，还有华族、印族，以及来自乌干达的本地永久居民。

这样的组合并非刻意安排。三年前，大巴窑西民众俱乐部马来活动执行委员会成立Lentera Tari舞蹈团时，成员只有四人，全是马来族，也只跳马来舞。随着舞团在社区演出，越来越多不同种族的居民询问能否加入。

舞团组长谢里瓦蒂（Seriwati Binte Salim，46岁）说：“第一次演出后，陆陆续续有华人和印度人想加入。我们就想，既然大家都喜欢跳舞，为何不一起跳，也尝试其他舞种？”

谢里瓦蒂于是邀请同个民众俱乐部的印度活动执行委员会成员，以及妇女执行委员会的华族成员参与。她说：“在他们加入之前，我们只是众多马来舞团之一。现在大家一起跳不同的舞，我们反而有了自己的特色。”

三年间，Lentera Tari成员从四人增加至约40人，也有更多机会到不同社区演出。舞蹈类型则从马来舞扩展到华族舞、印度舞和现代舞。

舞团不仅跨种族，还跨年龄，年纪最小的成员才七岁，最年长的是72岁的刘美仪。（张俊杰摄）

谢里瓦蒂说，舞团没有规定哪一种舞只能由哪个族群来跳。大家一起选歌、编排动作，也互相学习自己原本并不熟悉的舞蹈。

“即使听不懂对方的语言也没关系。最重要的是我们都热爱舞蹈，这就是我们的共同语言。”

来自乌干达的补习教师安妮特（Annet，64岁）和女儿阿丽娜（Eleena，24岁），每星期都从金文泰的住家前往大巴窑西民众俱乐部排舞。过去两年，母女俩通过舞团接触不同族群的舞蹈。

有现代舞基础的阿丽娜，也从中对马来文化有更深的认识。例如，舞团表演的马来传统舞蹈“扎宾舞”（Zapin）通常以问候动作开场，集体舞的形式也体现对社区和长者的尊重。

对安妮特来说，舞团则让她结识过去生活圈里较少接触的社群。

移居新加坡36年的她说，尽管已在这里生活多年，过去却很少有机会与不同族群的人这样定期相处。每周一起排练、表演后一起庆功，让她感受到多元“大家庭”的温暖。

舞团活动也让阿丽娜重新用上从小学习的华语。团里一些年长成员主要说华语，她便主动与他们攀谈，有时也为说不同语言的成员搭桥。

72岁的刘美仪两年前加入Lentera Tari，舞蹈为她半退休生活打开新的社交圈。“我很喜欢舞台。来到这里，不仅可以穿不同的服装、上台表演，还认识了很多新朋友。”

Lentera Tari成员从7岁到70多岁，有护士、艺术家、律师，也有学生和退休人士。

对谢里瓦蒂而言，这或许正是舞团最珍贵的地方。团员带着不同语言、文化和生活经历而来，在一次次排练和演出中，彼此透过不同族群的舞步交会，也渐渐舞出一个属于大家的舞台。

二、非华族舞醒狮 文化传承跨越族群

国专艺术和文化舞狮团创办人詹赛里（Jamsairi，左起）、担任狮头的僧伽罗族成员朱尼尔（Junior）以及詹赛里的二儿子佳赛里（Jashairie）。（郑一鸣摄）

锣鼓一响，一头醒狮腾跃而起。掀开狮头，底下竟是一张马来面孔。

在大巴窑第206座组屋楼下训练的国专艺术和文化舞狮团（Kuo Chuan Arts and Culture，简称国专），是一支以马来人为主的舞狮团。创办人詹赛里（Jamsairi Kamaruddin，44岁）从小接触这项华族传统文化，一舞就是30多年。

詹赛里与舞狮的缘分，始于住家附近的国专警察少年俱乐部。小时候每逢农历新年，他总爱看舞狮，尤其喜欢狮子眨眼睛的模样。八岁那年，他知道俱乐部有舞狮团，便跑去报名。

当时，他是团里唯一的马来族男孩，却没有因此受到排挤。教练和团员照样教他舞步、鼓点和规矩，让他觉得自己也是舞狮团的一分子。

多年过去，他早已熟悉舞狮的各种门道：“我们要懂得分辨鹤山狮、佛山狮，它们怎么跳，音乐又有什么不同。”

他尤其看重舞狮背后的传统和礼仪。比如到别人家或商店表演后离场时，不能让狮头直接“掉头就走”，而要让狮尾先一步一步退。

詹赛里起初并不理解，一开始只把它当成表演时须遵守的规矩。随着学习越来越深入，他才逐渐明白，离场的方式也包含对主人家的敬意。

对他来说，学习舞狮因此不只是学会动作、鼓点和套路。这些看似细微的讲究，也让他逐渐认识舞狮背后更深澳的文化和价值观。

由于多数团员白天须上班上学，国专艺术和文化舞狮团常在晚上进行排练。前排左起为巴巴（Baba）、敏（Min）、詹赛里（Jamsairi）、英得兰（Indran）、肖恩（Shawn）。后排左起为朱尼尔（Junior）和佳赛里（Jashairie）。（郑一鸣摄）

如今自己带团，詹赛里也欢迎不同背景的人加入。国专虽以马来族团员为主，成员却来自各个种族和宗教，年龄最小的只有三岁，最大的44岁。

26岁的印族团员英得兰（Indran）就是其中一人。他的母亲是马来人，父亲是印度人，但父亲当年让他在学校以华文为母语，因此他说得一口流利华语。

对他来说，语言和文化都不必被种族框住。“你不须要属于某一个种族，才能学习某一种文化。”

如今，甚至会有熟客指定要英得兰上场。他自豪地说：“他们一定要我来表演。”

詹赛里也说，在舞狮这一行，“只要穿上舞狮服，不管你是什么种族，我们做的是同一件事，就是表演舞狮”。

不过，学习另一族群的文化，也意味着要尊重它原有的传统。

国专曾在传统舞狮比赛中加入马来音乐，团员也穿上马来传统服装参赛，并赢得最佳服装奖。詹赛里认为，融合并不是硬把不同元素拼在一起，而是在了解和尊重舞狮传统的基础上，再把自己的文化带进来。

“在新加坡，如果你真的想学习其他文化，去做就对了。与此同时，不要忘记自己的根，自己的文化。”

三、华人敲响印度塔布拉 跨文化奏出新加坡之声

本地塔布拉打击乐演奏家陈国俊的家中收藏超过40个塔布拉鼓，每一个塔布拉都是他前往印度学习音乐时带回来的。（曾坤顺摄）

从外表来看，陈国俊是一名华族青年，但他从小却有一个印度名字——Radha Govinda Dasa。他在家听印度音乐，遵循印度习俗，和家人也习惯盘腿而坐。

这都源自父亲陈添德对印度音乐和文化的热爱。陈添德是西塔琴演奏家，从1980年代开始信奉印度教，并曾远赴印度学艺10年。

受父亲耳濡目染，陈国俊六岁开始接触印度音乐。萨罗德琴、西塔琴、吉他和钢琴都试过，却一直没找到真正适合自己的乐器。

直到12岁那年，父亲把塔布拉鼓交到他手中。

苦练两年后，14岁的陈国俊在新加坡全国印度音乐比赛夺冠；16岁再度参赛，又一次拿下全场第一，成为塔布拉项目首名非印度族冠军。

如今，他家中收藏超过40个塔布拉鼓，都是到印度学艺时带回来的。

受访时，现年34岁的陈国俊盘腿坐在沙发上。他笑说：“我们在印度音乐氛围中长大，大多数时候都盘腿坐在地板上，这就是我们的生活方式。因为父亲融入了印度族文化，所以我们都有印度名字、遵循印度族习俗长大。”

求学时，这也偶尔闹出误会。老师点名叫“Radha Govinda Dasa”，举手的却是华族男孩，让老师一时愣住。

本地塔布拉打击乐演奏家陈国俊穿着传统印度服饰，在家中练习塔布拉。（曾坤顺摄）

这样的成长经历后来也影响他的音乐创作。作为本地世界音乐团体“森林之火”（Flame of the Forest）的创办人之一，他一直探索如何融合不同音乐传统。

马来手鼓（kompang）就给了他不少启发。一名鼓手往往只负责一种简单节奏，单独听并不完整；不同鼓手的节奏合在一起，才成为完整而复杂的音乐。“我觉得这就是一种社群精神。”

这也像陈国俊眼中的新加坡：不同文化保留自己的节奏，却可彼此配合。他希望有一天，华族孩子学习印度音乐，或一个人学习另一族群的文化，都不再让人觉得稀奇。

从事音乐22年，如果要他定义“新加坡之声”，陈国俊并没有明确答案。但他认为，它未必是一首代表性的歌曲或来自某一种乐器；它或许就在日常生活中。

“在国外听见新加坡人说话时，即使听不清具体内容，我们往往马上就能认出对方来自哪里。”

那种熟悉的语调、节奏和说话方式，在陈国俊看来，或许就是“新加坡之声”。

四、印度企业家取名“李小龙” 说华语听邓丽君也过中秋

阿布舍克（右一）与来新探望他的父母（左一、左二），以及90岁的华族房东（中）和房东儿子在住家楼下合影。（受访者提供）

来自印度的阿布舍克（Abhishek Agrawal）2011年初到新加坡时，只会说英语和印地语。如今，他不仅操着一口流利华语，还爱听邓丽君、唱卡拉OK、吃火锅，甚至会庆祝七夕和中秋节。

一个印度人如此热衷说华语，有时反而让初识他的华族朋友感到惊讶。有人嫌他发音不准，还问：“为什么印度人要说华语，好奇怪！”也有人称赞：“印度人能学华语，特别棒。”

对于这些反应，37岁的阿布舍克不以为意。10多年来，他坚持和华族朋友说华语，“即使他们用英语跟我说话，我也坚持用华语回复”。

阿布舍克当年来新加坡，是为了到南洋理工大学修读生物医学工程。由于身边不少同学是本地华人，他渐渐发现，不懂华语，让他少了一扇认识身边人和本地文化的窗口。

“有的人来到新加坡多年也没法很好地融入本地社会，可我觉得，如果想和身边的人建立长久的关系，学习他们熟悉的语言，会更容易沟通，也能更了解他们。”

于是，他毕业后开始正式学华文，工作之余每星期上三小时课，之后再通过网课、视频和影视剧自学。

阿布舍克（右二）和父亲（中）带着新加坡同事参观他们在印度家乡的住处。（受访者提供）

新的语言也把他带进一个新的文化世界。“我喜欢听邓丽君的歌、看张艺谋和王家卫的电影，跟朋友一起唱卡拉OK、吃火锅。”

全程用华语受访的他形容：“自从学了华语，心灵之窗开启了。”

他甚至给自己取了一个华文名字——李小龙。阿布舍克从小就看李小龙的电影，大学时期又受到他的哲学思想和生活方式启发，于是决定沿用这个名字。

2017年，阿布舍克创办医疗科技公司奇行（Kinexcs），他索性把“李小龙”印在名片上，身边华族朋友也习惯叫他“小龙”。

对于华人节日，他同样认真，即使人在海外，也照样会过七夕、中秋。

目前在美国洛杉矶出差的阿布舍克说：“我很喜欢华人节日，例如七夕节和中秋节。有些在美国的中国人都不会庆祝这些节日，我一个印度人却坚持要庆祝。”

本文属于新报业媒体与国防部全面防卫与联系署（Nexus）特别合作的国民教育系列，旨在聚焦国家课题。全面防卫与联系署是负责推动新加坡国民教育与全面防卫的机构。