延宕逾三年的新加坡第四家鸡蛋农场在林厝港动土，首期工程预计两年内竣工，鸡蛋料在2028年推出市场。农场全面建成后，年产量可超过5亿个，届时本土蛋产将可满足本地约一半消费者的需求。

永续发展与环境部长傅海燕星期二（9月29日）为这座名为“DoMo”的鸡蛋农场主持动土仪式。她致辞时说，全球粮食体系近年来接连受气候冲击、疫病暴发、地缘政治紧张和供应链中断考验，新加坡大部分粮食依赖进口，世界各地的事件都会反映在我国货架上。“强化粮食韧性不是选择，而是必要。”

她指出，DoMo农场全面投产后，“本地生产的鸡蛋在本地消费量占比有望提升至约一半”。

新加坡上市公司奕力集团（Ellipsiz Ltd）旗下子公司ISE Foods Holdings（简称IFH）负责建设和营运农场，首期计划兴建九栋产蛋鸡舍和三栋育成鸡舍，分别饲养135万只产蛋母鸡和45万只育成母鸡，年产量约3亿8000万个。全面建成后，农场将有12栋产蛋鸡舍和四栋育成鸡舍，可容纳180万只产蛋母鸡及60万只育成母鸡，年产能超过5亿个。IFH说，产能将视市场情况逐步提升。

农场将采用高度自动化的气候控制鸡舍，配备环境传感器实时监测农场状况和鸡群表现；鸡蛋收集、分级和包装系统一体化，并设有自动化鸡蛋仓库，部署机械臂、托盘运输和叉车机器人，减少对人力的依赖。农场也将采用太阳能和先进的废物处理系统。

傅海燕说，这体现DoMo农场“以更少资源做更多事”（to do more with less）的承诺，即在善用有限资源的同时生产更多粮食，“这正是我们希望在新加坡建立的能力”。

永续发展与环境部长傅海燕（右二）9月29日出席新加坡第四座鸡蛋农场“DoMo”动土仪式并参观建筑模型，运营方奕力集团主席王金发（右三）和首席执行官何少强（左二）陪同。（蔡家增摄）

农场计划在下一阶段建立种鸡及孵化设施

除蛋鸡养殖与鸡蛋生产外，农场计划在下一阶段向产业链上游延伸，建立种鸡及孵化设施，以减少对进口一日龄雏鸡的依赖。

IFH在2022年宣布获新加坡食品局原则上批准，项目涵盖蛋鸡场、一日龄雏鸡孵化场、育成鸡场和种鸡场，形成从种鸡培育到鸡蛋生产的完整产业链。这项投资超过1亿元的综合设施原定2023年第一季起分阶段施工，其中蛋鸡场原本2024年投入运作，其余设施2026年竣工。

奕力集团首席执行官兼IFH执行董事何少强书面答复《联合早报》询问时说，延后是由于生物安全措施方面的挑战以及疫情的影响。

“话虽如此，多出来的时间反而提供了契机。科技，尤其是人工智能，在过去几年有显著进展，让我们有机会把更新的能力纳入农场。我们也利用这段时间优化了农场的设计、营运模式和生产能力。我们与相关机构接洽，争取额外的土地分配以解决生物安全问题；有了额外的土地，我们现在能生产更多。”

问及项目成本管控及商业可行性，何少强说，集团在改善农场的设计、布局和营运模式，以及遴选设备供应商方面投入大量心力，把总发展成本控制在约1亿1000万元。

“这是一项重大的长期投资，我们看的是农场整个营运寿命的经济效益，以及拥有本地生产能力的战略价值。我们以长远的眼光评估这个项目，因为我们相信粮食安全与商业可持续必须并行。”

何少强指出，国人每天消耗约600万个鸡蛋，2025年全年消耗量超过22亿个，其中约三分之二仍靠进口。

政府今年较早时为第二阶段的农业食品业转型基金拨款7000万元，在未来五年持续支持农场采用科技，提升生产能力。傅海燕说，DoMo等本地农场已利用这个基金采用新科技、建设能力。

她也指出，在努力增加本地农产品供应的同时，确保有充足且持续的市场需求同样至关重要。企业和零售商在支持具有韧性的本地食品生态系统方面发挥着重要作用，消费者也能通过日常选择为此做出贡献。“每一次选择本地农产品，都是在支持那些为新加坡粮食韧性贡献力量的本地农场。”