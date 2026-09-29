将毒品藏在个人物品或车辆隔层内企图走私入境，去年共有975人在关卡因涉毒罪行被捕，比前年的635人增加一半多。新加坡移民与关卡局和中央肃毒局强调，将继续合作严格执法，避免毒品流入我国。

移民与关卡局和中央肃毒局星期二（9月29日）发文告透露有关数据，并说被捕人数增加，除了反映我国边境持续面对毒品威胁，也显示两个机构加强侦查和执法工作。

移民局和肃毒局指出，在多数案件中，毒品被发现藏在个人物品或车辆隔层内。然而，犯罪团伙不断改变手法，企图避过边境侦查。为了应对这一威胁，当局通过加强风险评估与目标筛查、提升执法人员能力，并运用新科技，强化边境安检机制。

当中，移民局在2024年启用综合目标中心，通过近乎实时整合来自多个系统和来源的数据，对每一名入境人员、车辆和货物进行评估，避免高风险群体进入我国。

同时，移民局持续为属下人员提供培训，其中一个例子就是使用3D互动车辆模型，让执法人员通过电脑内的模拟车辆，了解毒贩可能藏匿毒品的位置。执法人员也会定期收到最新毒品趋势和藏匿手法的信息，让他们能时刻做好准备。

移民局安排执法人员定期接受培训，包括使用3D互动车辆模型，学习违禁品的藏匿手法。（移民与关卡局提供）

不同机构携手 去年在关卡进行超过1400次联合行动

移民局和肃毒局和其他内政团队伙伴紧密合作，去年在关卡进行1417次联合行动，较前年的1053次增加约34％。通过共享情报，执法人员能快掌握相关消息，将不法之徒即时揪出。

当局也在关卡部署不同科技，包括X光扫描仪、爆炸物及毒品痕迹探测器，以侦测毒品痕迹；肃毒局人员则运用专业的肃毒执法及调查能力，识别涉毒者。执法人员也使用唾液检测套件，以协助筛查和确认涉嫌吸毒者。“这些科技与执法人员的现场判断相结合，有助于加强对涉毒违法活动的侦查，并及时采取执法行动。”

移民局和肃毒局在文告中以去年的一起案件为例，说明两个机构如何合作执法。去年7月31日，一辆马来西亚注册车牌汽车从兀兰关卡入境时，移民局人员对车子进一步检查，结果在车上发现一个疑藏有毒品的黑色水壶，当场逮捕驾驶汽车的33岁马来西亚籍男子。

肃毒局人员接手后从男子身上搜出多一捆毒品，并迅速展开调查，当天就在勿拉士峇沙一带展开行动，逮捕另一名涉毒罪行的52岁新加坡籍男子。当局透露，从33岁男子身上和水壶搜出的毒品，过后确认为约414克的冰毒和46克的爱他死药丸。

根据《滥用毒品法令》，若走私超过15克纯海洛英或250克冰毒，一旦罪成可判死刑。