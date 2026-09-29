新加坡航空公司将全面升级机上的餐饮体验，不仅在各舱位推出全新的菜单，还采用与法国奢侈品牌合作的定制餐具。这些安排是要为乘客打造更具个性化、更优质的空中用餐体验。

新航星期二（9月29日）发文告，宣布将从今年11月启动餐饮革新。此次升级的核心是全新的“新航名厨甄选”（SIA Chefs’ Selection）菜单类别，在所有舱位引入超过100道全新和改良菜肴。这些菜肴由新航内部厨师、客座名厨团队以及餐饮合作伙伴共同开发，融合各种家乡风味、区域特色和创意经典。

新航餐饮总监勒比汉（Damien Le Bihan）说：“食物与舒适感、情感和记忆紧密相连，这些联系激励着我们厨师不断尝试做出可让客户想起家乡味道的菜肴。无论是保持最真切的地域特色、重新诠释经典，还是引入新风味，我们的目标都是创造独特的餐饮体验，以满足客户对新航的高标准期待。”

新航邀请来自英国、印度等地的多名国际名厨，为特定航班注入浓厚的地方风味，让乘客在航程中品尝到各种特色美味。例如，套房、头等舱和商务舱将供应融合甜、酸、辣与鲜味的“融合和谐罗惹”；头等舱与套房则提供奢华的“皇家龙虾”前菜和“香槟汁水煮缅因龙虾”主菜。

新菜单还兼顾多元饮食需求，例如适合华人味蕾的粤式叉烧云吞面、适合素食者的素食菠萝蜜仁当配蓝花饭，以及为各舱位提供清汤等经典中式甜品。

除了丰盛的菜品，新航也在饮品与服务细节上下功夫。套房、头等舱和商务舱将首次采用法国奢侈餐具世家昆庭（Christofle）定制的精美瓷器与玻璃器皿，在设计上巧妙融入新航标志性的峇迪图案。

各舱位也引进日本调和威士忌、精选香槟和优质葡萄酒，进一步丰富酒单。

新航面向所有舱位的乘客推出有100多个项目的新菜单。图为新的经济舱餐饮精选“主厨之选”系列，主打菜品为黑胡椒酱烤鸡胸配烤腰果扁豆饭。（新航提供）

新航客户体验高级副总裁杨丕德说，机上餐饮远不止于餐食本身，航空公司根据客户反馈与新兴餐饮趋势，对菜单设计、时令食材、烹饪技术及乘务服务等各个环节，进行全面检讨和优化。