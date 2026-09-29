我国去年每1000名未满21岁青少年，有5.6人犯罪，高于前年的4.8人，录得四年来最高；重犯率也呈上升趋势。政府将加强推进各项应对措施，帮助迷途青少年重返正轨。

社会及家庭发展部星期二（9月29日）发布今年度《支持青少年改造趋势报告》，统计2021年至2025年未满21岁者的犯罪和改造情况。

报告显示，继2021年每1000名青少年中有5.8人犯罪的高点后，去年相关犯罪人数达5.6人，其中涉及欺骗罪的青少年显著攀升。过去五年，每1000名青少年，平均约5.1人犯罪。

犯案被捕青少年总数同比增490人

去年共有4160名青少年因涉嫌犯案接受调查，其中3117人被捕，同比增加490人。

欺骗、偷窃和性罪名，是青少年的前三项犯案类别。去年有1114人涉及充当骗徒跑腿等欺骗罪，同比增加300人；涉及偷窃案的人数从前年的571人略增至去年的588人，其中394人在商店偷窃；性罪案犯罪人数则有437人，同比减少24人。

新加坡法定最低刑事责任为10岁。报告把青少年划分出10岁至未满16岁（低龄）、16岁至未满18岁（中龄），以及18岁至未满21岁（高龄）这三个阶段，分别解析他们的犯罪趋势。

报告指出，低龄青少年较常犯下商店偷窃和性侵案；在新加坡，受害人若未满16岁，无论同意与否，实施性侵者都构成犯罪。中、高龄青少年则较多涉及诈骗活动，引起当局关注。

至于涉毒犯罪率，过去两年都维持在较低水平，每1000名青少年中约有0.5人。不过，政府将继续关注相关情况。

当局对犯罪青少年分级进行改造。罪行轻微的第一级案件将转至社会及家庭发展部的疏导计划；第二级案件会收到缓刑监视令或进入青年收容所；第三级案件则判入社区戒毒所、戒毒所、青年改造所或监狱。

其中，第一级案件从前年的233起增至去年的495起，多为偷窃和滥用依托咪酯（etomidate）的青少年；第三级案件也从前年的276起增至去年的399起，多涉及毒品相关和骚扰借贷人的罪名。第二级案件则从前年的318起减至去年的261起。

报告说，过去五年，纳入第一和第二级改造计划的青少年，都有介于85%至92.9%的高完成率。不过，这些在2023年完成改造计划的犯罪青少年，重犯率为10.3%，高于2022年的9.1%。

新加坡监狱署管理的第三级案件，没有追踪完成率。

三项策略应对青少年犯罪

社会及家庭发展部和内政部在联合文告说，解决青少年犯罪增加的问题，依然是两个部门的高度优先事项。政府将通过三项策略应对青少年犯罪，即及早为高风险青少年及家庭提供上游介入措施、加强预防教育，以及依据个别青少年的风险与需求，采取对应的改正与威慑措施。

担任缓刑监视官约四年的郑韵伶接受《联合早报》采访时说，父母或手足若有犯罪前科，青少年或面对家庭冲突、监管照料中断、经济压力等风险，当局因此希望能从上游介入，协助他们正向成长。

她说，他们会综合考量每起个案的警示信号，如青少年不想上学、与行为不良者来往、滥用药物等，再考虑他们身边是否有积极正面的成年人、有没有意愿求学或求助等正面因素，来判断支援力度。“一旦发现问题，我们会与家庭及社区伙伴合作，及早提供支持，防止困难恶化。”

触爱社区服务首席转型官林菁清说，家庭和社区支持至关重要，各方须采取长期跨领域协作和分阶段支持方式，协助青少年顺利过渡和重新融入社会。各社区机构也应与时并进接受培训，更好地支持青少年，例如掌握网络诈骗和最新趋势等。