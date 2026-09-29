我国医疗科技业近年蓬勃发展，汇聚全球排名前30位的公司，其中20多家在本地设有研发中心。这个领域目前聘用超过1万7000人，产值也从2013年的55亿元，大幅增加至2024年的203亿元。

外交部兼贸工部政务部长颜晓芳星期二（9月29日）为2026年亚太医疗科技论坛（Asia Pacific MedTech Forum）致开幕辞时说，面对人工智能（AI）、机器人、诊断技术及联网设备快速发展，新加坡将继续与医疗科技业者合作，推动创新、区域整合和实际应用。

她提出三大重点，即推动创新、加强区域整合，及扩大医疗科技带来的实际影响。

在推动创新方面，颜晓芳说，我国将继续加强作为医疗科技研发、制造及产品商业化基地的地位。 业者可与本地医院、高等教育学府及研究机构合作，研发、验证并扩大新医疗解决方案的应用。

她举例，新加坡科技研究局（A*STAR）去年推出医疗器械产品研发中心（MedTech Catapult）计划，投入3800万元，迄今已支持九家公司进行产品研发及商业化。

其中，医疗科技公司Vivo Surgical在这计划支持下，与本地制造商Sakura Tech合作，为微创内窥镜手术机器人开发验证原型，为未来临床研究铺路。除了产品开发之外，医疗器械产品研发中心还支持公司的商业化及融资工作。

在区域整合方面，颜晓芳说，亚太各地人口结构、医疗体系各不相同，为医疗科技公司带来挑战，也提供了测试和扩大创新解决方案的机会。

她指出，新加坡可充当全球创新与亚太市场之间的桥梁。通过卫生科学局，我国已与澳大利亚、香港、马来西亚、菲律宾及泰国等地的监管机构建立监管互认安排，让各地监管机构在保留最终审批权的同时，可参考彼此的监管评估，减少重复工作并缩短产品进入市场时间。

至于扩大影响力，颜晓芳认为，除了创新和投资，医疗科技最终能否转化为实际成效同样重要，而人才、专业能力及跨领域伙伴关系是关键。

她说，新加坡可作为医疗科技公司的基地，让企业整合研发、先进制造、监管及商业能力，并以本地为据点，研发和扩大适用于亚洲及全球市场的解决方案。

继续培养人才掌握业界所需技能

她也指出，医疗科技业提供了研发、先进制造、监管及商业等职能的就业机会。政府将继续与业界合作，为本地员工提供所需技能，让国人能够参与和受益于医疗科技业增长。

颜晓芳也提到，全球医疗科技企业与本地企业之间的合作正进一步深化。例如，医疗器械爱德华生命科学（Edwards Lifesciences）与本地企业Meiban的长期合作，已从制造支持逐步扩大至共同开发。这类合作不仅能加强双方的能力，也让本地企业有更多机会，参与全球价值链。

“这就是我们希望新加坡发挥的作用——协助企业在这里创新、建设和扩大业务，同时为区域及更广泛地区，带来更好的医疗成果。”