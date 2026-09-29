11岁男童独自骑滑板车绿灯过马路时，被一辆转弯的白色休旅车撞飞数米。男童母亲说，驾驶员事后拒绝借出手机让儿子联系家人，只将他送回家，也未陪他上楼，男童隔天出现呕吐症状。警方证实一名42岁男驾驶正协助警方调查。

这起车祸发生在上星期二（9月22日）晚上约7时36分，地点在宏茂桥10道。

根据脸书专页“SGRV”上载的行车记录器画面，男童当时独自骑着滑板车，在路口等候行人信号灯。行人信号灯转绿后，他骑滑板车过马路，一辆白色休旅车却未在转弯时先让行人通行，突然驶来。男童虽抬头看见车辆驶近，但已闪避不及，被撞后飞出数米。

脸书贴文也引述男孩母亲说，男孩的手机在车祸中被撞飞，但涉事男驾驶拒绝借出手机让他联系家人。母亲也称，涉事男驾驶事后载男孩回家，却没有陪他上楼。男孩经医生检查后并无大碍，但隔天出现呕吐症状。

新加坡警察部队受询时说，警方在当天晚上7时55分接获通报后赶到现场，发现事故涉及一辆汽车和一名行人。一名42岁男驾驶正协助调查。

警方调查仍在进行中。