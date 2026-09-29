店员如厕片刻，手机竟不翼而飞。一名男子趁义顺榴梿摊无人看店，光天化日下顺手牵羊，拿走桌上一部手机后快步开溜。店主公开电眼画面，盼对方归还，结果等了两天仍无音讯，只好报警。

这起偷窃案发生在9月20日傍晚约6时13分，地点为义顺72街的“Durian Lah”榴梿摊。

根据该摊同日在Instagram上传的闭路电视录像，一名头戴蓝色棒球帽、身穿白色上衣的男子，右臂疑似受伤并戴着手臂吊带，趁店内无人走入摊位。

画面显示，男子走到桌旁，目光盯住桌上两部手机，并原地徘徊约10多秒。他一边抽烟，一边不断环顾四周，还两度抬头直视摄像头。随后，他调整站姿，疑似试图用身体遮挡手部动作，但仍被拍到拿起其中一部手机放进口袋，得手后快步离开。

涉事男子面熟 但并非顾客

“Durian Lah”摊位负责人接受《联合早报》采访时说，事发时店员刚好上厕所，店内无人看守，手机也未随身携带。失窃的是一部已使用约三年的安卓手机。摊位负责人称，偷手机的男子似乎是店家此前见过的人，但并非顾客。

店员如厕返回后，发现手机不见，且已关机。店家检查闭路电视后，确认手机被人偷走。

摊位负责人说，店员平时上厕所都会先收好贵重物品，这次因一时疏忽，未将手机妥善放置。

负责人也透露，今年5月和7月，该摊曾发生榴梿被偷事件，手机被偷则是第一次。

由于手机被偷后一直未归还，店家当天将闭路电视画面上传网络，希望偷窃者看到后归还。但两天后手机仍无下落，店家于是报警。

警方受询时证实接获报案，调查正在进行中。