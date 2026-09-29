贩毒团伙在不同Telegram群组打广告售卖毒品，中央肃毒局深入调查后，展开突击行动，一天内逮捕39人，当中约一半在30岁以下。当局指出，网络平台并非逃避执法的保护伞，网上互动都会留下痕迹。

中央肃毒局星期二（9月29日）发文告说，贩毒团伙在不同Telegram群组和频道打广告售卖毒品，当局深入调查后，于9月15日展开全岛突击行动，一天内逮捕39名涉毒者，当中约一半年龄在30岁以下。

执法人员在行动中起获不同毒品，包括大麻、冰毒和爱他死，以及不同吸毒用具。初步调查显示，39人中，19人和一个贩毒网络有关联。有关调查正在进行。

文告中附上相关Telegram群组内的信息，当中毒贩明目张胆列出不同毒品种类和售价。此外，当局也提供聊天记录截图，显示有客户询问是否能送货到大士一带，毒贩嚣张回复说半小时后就能送到，并称除了能接受现金货到付款，还能用PayNow或加密货币支付。

毒品买家与毒贩通过Telegram联络的对话内容。（中央肃毒局提供）

肃毒局指出，这次行动显示当局具备侦查网上毒品活动、分析并制定可采取行动的情报，以及迅速对涉案者采取执法行动的能力。当局也密切关注年轻一代在网上接触错误信息或鼓吹毒品内容的趋势，并将继续与新加坡警察部队紧密合作。

当局可通过《网络犯罪危害法令》（Online Criminal Harms Act，简称OCHA）发出指示，限制本地用户浏览与毒品活动有关联的Telegram账号和频道。

肃毒局情报署署长黄凯颂在文告中强调，毒贩不应以为网上平台能成为逃避执法的保护伞。“网上的每一次互动都会留下痕迹。肃毒局积极监控网络空间、搜集和分析情报，并果断采取行动，侦查和打击毒品活动。”他说，当局立场明确，无论是在线下或网上参与毒品活动，当局都可追查到，并将不遗余力将涉案者绳之以法。

肃毒局说，当局除了继续严厉执法外，也将通过教育宣导反毒信息。当局也说，青少年的家长和其他家庭成员也可尽一分力，帮助青少年了解到正确的毒品相关信息，引导他们远离毒品。

肃毒局2025年数据显示，当局去年一共捣毁25个贩毒团伙，包括在通讯应用如Telegram售卖毒品的毒贩和外国贩毒团伙。当局去年共起获黑市价约2195万元的各类型毒品，包括90.1公斤海洛英、82.81公斤大麻和38.85公斤冰毒。