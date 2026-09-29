被指违反保护令，在邻居住家外大声唱歌念经，还在地上敲打铁罐长达11分钟，69岁男子否认发出噪音，称只是在住家外一边清洗罐头，一边唱《草原之夜》而已。

被告黄筑辉（译音，69岁）面对三项违反庭令和抵触防止骚扰法令的控状。控方以一项提控，另两项暂时搁下。

控方开庭陈词显示，一对住在义顺51街第513C座组屋的夫妻，以遭到被告骚扰为由，于今年1月12日成功向法庭申请紧急保护令。

申请保护令的男邻居早前供证时说，今年2月5日傍晚5时33分，他回家经过走廊时看见被告，并指被告看见他后，开始大声唱歌和念经，并用铁罐敲打地面。

安装在男邻居大门的闭路电视，拍下了五段被告唱歌并在地上敲打铁罐的视频，画面显示被告的上述行为持续了整整11分钟。

被告否认罪行，案件因而展开审讯。

被告在庭审中否认案发时曾发出噪音，声称自己当时只是在住家外一边清洗罐头，一边高唱歌曲《草原之夜》。

他虽然承认在今年1月19日有收到法庭文件，但没有阅读其内容，不知道邻居申请了紧急保护令。被告还解释称自己视力欠佳，无法自行阅读，平日全靠女儿帮忙，然而女儿当天晚上11时才回家，自己当时也忘了收到文件一事。

他称，之后将文件放在住家外的报纸堆里，结果隔天市镇会人员就将报纸连同文件一起扔掉。

不过，法官不接受被告说辞，裁定他罪名成立，案展下个月21日下判。

邻忧安危搬离住所

邻居因担心自身安危而搬离住所。

控方在陈词时指出，被告的行为已对邻居造成困扰与伤害。邻居对被告的举止深感不安，甚至因担心自身安危而搬离原本的住所。

在被裁定罪名成立后，被告同意将另外两项暂时搁置的控状，交由法官在下判时一并考量。

被告求情时则说，自己失业后只能依靠做兼职工维持生计，希望法官能够从轻发落，仅判处罚款。他同时指出，自己一旦被判入狱，就会失去当下的工作。

完整报道，请翻阅2026年9月29日的《新明日报》。