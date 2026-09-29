星期一（9月28日）多个地区的一小时PM2.5浓度再次破100微克，中部甚至达到165微克进入高水平范畴。本地多家社服机构纷纷出招抗霾，有疗养院就专门设“防霾”房间，在空气素质恶化时，为有呼吸系统疾病的年长者提供更安全的环境。

《新明日报》报道，9月份有许多天的空气污染指数（PSI）突破100达到不健康水平，一小时PM2.5浓度也不时飙高。中部、南部和东部星期一的一小时PM2.5悬浮颗粒浓度每立方米持续上升，南部下午一度高达每立方米140微克，中部在晚上甚至升至每立方米165微克。空气污染指数也随之上升，全岛各区星期二（29日）早上的指数都达到100以上的不健康水平。

红十字会发关怀礼包

本地的烟霾情况未明朗， 新加坡红十字会受询时说，协会已开始分发关怀礼包给约1000名年长者、客工，以及一些低收入家庭。礼包包括椰子水、全谷物饮料和苏打饼干等。另外，约200名70岁及以上的独居长者也获得空气净化器。“这将能帮助他们维持更安全的家居环境，并在空气质量恶化时，尽量减少不必要的外出。”

疗养院设“抗霾房”

太和观疗养院则在丹戎加东的分院准备一间四床位的“抗霾房”。首席执行官李金煌受询时说，房内配备独立的洗手间、通风及空气过滤系统，以便在空气质量恶化时，确保患有呼吸道疾病的住户安全。“作为预防措施，目前已有一名住户入住。”

李金煌也说，太和观会持续监测空气质量，并根据个别住户的需求和身体状况采取适当的防范措施，包括在必要时减少住户的户外活动，也推迟非紧急的院外复诊或预约。

乐龄中心改为室内活动

长老会社区服务总裁林贤文博士指出，由于近几个星期的烟霾情况不明朗，旗下的活跃乐龄中心以及乐龄护理中心的户外活动都尽量避免，并改为室内进行。

“我们也向中心的员工发放健康与防范指南，为患有呼吸道疾病的年长者提供N95口罩，中心内也配置空气净化器。”

完整报道，请翻阅2026年9月29日的《新明日报》。