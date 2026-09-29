共享脚踏车秒变“手扶梯专车”？榜鹅北岸广场出现一幕引人侧目的画面：约四名少年推着三辆共享脚踏车上手扶梯，其中一人还坐进前方车篮，由同伴从后“护送”上楼，过程险象环生。

据网络媒体Stomp报道，一名公众于9月11日晚上约7时，在榜鹅北岸广场（Northshore Plaza）目击这起事件。

根据公众拍摄的照片，四名少年将三辆Anywheel共享脚踏车推上手扶梯，其中一人坐在脚踏车前方的车篮里，由同伴从后方推上手扶梯上楼。当时，手扶梯上还有其他公众。

这名公众透露，她对少年们的行为感到不解，因为他们不仅把自己置于危险之中，行为还可能危及他人。

她形容，几名少年在手扶梯上有说有笑，看似对自己的行为感到自豪。

业者：车篮非载人设计 可暂停或永久封号

利用脚踏车车篮载人的事件屡屡发生，Anywheel早前就曾回应，公司对脚踏车被以不符合预期用途的方式使用感到失望。“前置车篮仅用于携带个人物品，并非为支撑人体重量而设计。坐在或骑在车篮内对骑士和其他道路使用者都构成严重的安全风险。”

Anywheel也指出，将根据违规严重程度采取相应行动，包括暂停或永久封禁用户账号。

《联合早报》正在向共享脚踏车业者Anywheel了解更多详情。

类似事件频发生

《联合早报》9月11日报道，有公众目击一名少年在义顺紫义坊（Wisteria Mall）一带骑共享脚踏车，另一名少年就坐在车篮里。

今年7月，三名青少年在旧机场路熟食中心附近路段骑共享脚踏车时上演“追逐战”，其中一人就坐在脚踏车前方的车篮内，在繁忙的车流中穿梭嬉闹。

今年1月，一名年轻男子在蔡厝港1道骑着HelloRide的共享脚踏车，让一名女生坐在前方的篮子里，引来公众批评。

根据《公路交通法令》，脚踏车不得载人，除非乘客是12岁以下儿童且坐在专门设计的儿童座椅上。

陆路交通管理局和交通警察也规定，脚踏车骑士在公路上骑行时必须佩戴头盔，并尽可能靠公路左侧骑行。骑士的手机也必须固定在脚踏车上，不得手持使用。