饮料瓶罐退费制全面实施在即，国家环境局已收到超过2000份延长清货宽限期的申请；已处理的1600多份申请中，约85％（约1360份）获批，业者可享多一个月至10月31日，清空未贴有相关标签的饮料库存。

环境局星期二（9月29日）发文告说，截至同一天上午9时，申请主要来自杂货店、邻里便利店和独立餐饮店等小型零售商。当局正加紧处理其余申请，当中多数是近期提交。

饮料瓶罐退费制（BCRS）星期四（10月1日）全面实施。环境局早前宣布，考虑到一些小型零售商和非营利组织在六个月过渡期内虽已设法清货，但仍需要更多时间，因此允许符合条件者申请将宽限期延长至10月31日。

尚未申请、但仍面对清货困难的小型零售商和非营利组织，最迟可在星期三（30日）向环境局提出申请。

环境局评估申请时，会考虑申请者的业务性质、公司拥有的门店数量、未贴BCRS标签的饮料库存量、能否在9月30日前清完库存，以及此前为减少库存采取的措施和计划。

获准延期的小型零售商不得再购入任何未贴有BCRS标签的新库存，并须清楚标明哪些饮料没有BCRS标签，让顾客知道这些饮料无须支付1角押金。

获准延长宽限期的非营利组织，可继续接收未贴有BCRS标签的捐赠饮料，并在10月31日或之前分发给受惠者，但不得出售这些饮料。

未获准延期的申请者，最迟须在9月30日清空所有未贴上BCRS标签的饮料库存。

饮料瓶罐退费制全面实施后，除了获准享有宽限期的小型零售商和非营利组织，我国境内只能供应、销售或分销贴有BCRS标签的饮料产品。