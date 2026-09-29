盗用学生账号向父母骗钱，自本月以来警方已接获至少八起类似诈骗，受害者总损失至少1万8000元。

警方发文告提醒公众，防范一种涉及WhatsApp账号被盗用的社交媒体冒充新型诈骗手法。

本月以来，警方已接获至少八起相关报案，受害者的总损失至少达1万8000元。

警方指出，在这类诈骗案中，骗子会先盗用学生的WhatsApp账号，再冒充学生联系父母，声称自己获选参加青年交流计划或人工智能相关课程，要求父母付款保留名额。

为骗取受害者信任，骗子还会发送印有教育机构和政府机构名称与标志的同意书，并声称课程或计划费用可获补贴，款项之后会退还。

受害者随后会被要求扫描PayNow二维码付款。部分案件中，骗子还会谎称首次付款出现错误，借此诱骗受害者再次转账。

受害者通常是在向孩子本人核实付款要求，或收到银行发出的警报后，才惊觉受骗。

警方提醒公众提高警惕，接获类似付款要求时，应先通过其他方式直接联系孩子核实，也不要轻易扫描来历不明的PayNow二维码或转账。若怀疑遇到相关诈骗，应立即联系银行并向警方报案。