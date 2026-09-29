乘跨境巴士前往吉隆坡，司机途中因疏忽漏站，突然掉头折返，引起乘客不满。涉事公司事后承认司机出错，并给予乘客补偿。

这起事件发生在上星期天（9月27日）晚上9时许。

一名乘客在网上发文称，当时乘搭星运旅游（Transtar Travel）从新加坡前往吉隆坡南湖镇综合交通终站（TBS）的跨境巴士，途中司机发现原应在马六甲下车的乘客还没下车，因此折返，引起其他乘客不满。

这名乘客称，巴士原本一路朝吉隆坡行驶，司机突然驶离原定路线将乘客送回马六甲。

他也质疑，订票时并未获告知有中途停靠站，并担心临时改变路线会影响行车安全。

星运旅游巴士运营主管苏念慈（36岁）受询时证实，司机当晚确实因疏忽错过车站。

她指出，巴士傍晚5时从关卡出发后，约一个半小时抵达休息站，之后一路遇上塞车。

“直到晚上约9时抵达芙蓉一带时，司机才发现两名原应在马六甲下车的乘客还在车上。”

苏念慈说，当时不可能把两名年长乘客留在休息站，让他们自己设法返回马六甲，因此司机当下决定折返。

苏念慈也指出，司机当时有向车上乘客解释情况。

“我们理解乘客的不满，因此我们事后已通过WhatsApp联系所有受影响乘客，并提供下次购票可使用的10%优惠券作为补偿。”