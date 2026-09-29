当学业成绩被视为取得成功最有保障的筹码时，家长可能忽略对孩子兴趣和品格塑造等其他方面的培养，新加坡的教育制度必须让家长有信心，确信重视孩子的全面发展，并非以牺牲成功为代价。

教育部在下一阶段的教育对话会聚焦如何为孩子拓宽成长的空间，包括检讨从小学过渡到中学的阶段。

文化、社区及青年部长兼教育部第二部长梁振伟星期二（9月29日）为新加坡政策研究所家长与就学论坛致闭幕辞，阐述教育对话会的进展，以及从近期一项家长调查所得的启示，和教育部接下来方向。

教育部今年4月启动一系列对话会，讨论课题包括如何降低考试压力、检讨直接收生计划等。根据新加坡政策研究所上星期五（25日）发布的调查，家长希望孩子有更全面的教育，但育儿压力却增加了。近九成家长赞同，新加坡孩子花在补习的时间太长。 然而，七成家长却愿意为孩子的补习投入更多钱。 约半数反映，因为其他家长这么做，他们为此感到压力。

梁振伟指出， 这反映了多数家长并不想卷入竞争，却担心孩子承担不起退出竞争的代价。家长意识到学业成就能够开启大门，但才能、品格和价值观才可以让孩子在人生茁壮发展。“然而，当学业成就成为最有保障的筹码时，即使家长认同全面发展的重要性，其他有价值的全面发展也可能被挤压。 孩子探索兴趣、培养好奇心、创造力和韧性的时间可能因此减少。 有时，这也会给孩子制造过多的压力，扼杀他们的学习兴趣，影响整体发展和身心健康。”

他认为，家长的矛盾心理源自社会根深蒂固的观念。家长觉得孩子考取好成绩就能进入所谓的好学校，好学校提供更好的环境和机会，有助于孩子考入“好”的大学课程，而好的课程能通往“好”工作、薪水和生活。

梁振伟认为，家长的矛盾心理源自社会根深蒂固的观念。家长觉得孩子考取好成绩就能进入所谓的好学校，好学校提供更好的环境和机会，有助于孩子考入“好”的大学课程，而好的课程能通往“好”工作、薪水和生活。（白艳琳摄）

这样的论述不是新加坡独有的现象。他指出，教育部考察欧洲和亚洲的教育体系时也发现，其他地方在不同程度上也存在类似情况。教育部这些年来已打造更宽广的升学途径，让学生根据强项和兴趣选择道路，旨在拓宽“好”的定义。

梁振伟指出，值得鼓舞的是，越来越多雇主不再仅看学历，也愈加重视求职者的技能和经验。社会须继续拓宽成功的定义，教育部将致力于打造一个让家长有信心的教育体系，让他们相信能减轻对学业成绩的过度执着、更注重孩子的全面发展。

但他强调，这不意味教育部要降低教育水准，我国学生要学习面对挑战，坚持不懈。良性奋斗和无休止地追求分数是不同的。教育部的目标不是消除所有竞争或压力。那既不现实，也无法为孩子的人生做好充分准备。

梁振伟说：“我们的教育制度该如何让家长放心，全面发展不一定要以牺牲成功为代价，尤其当利益影响感觉最强烈时？下一阶段的教育对话会将着重在最加剧‘军备竞赛’的因素，探讨如何通过深思熟虑的调整来给孩子更多成长的空间。我们尤其要审视从小学过渡到中学的阶段，这一阶段也是年轻学生往往承受最多压力的时候。”

针对小六会考的反馈各异，有的建议取消、延迟或改为选择性参加。他指出，每一项建议都有合理的关切，但也可能带来新的压力。 例如：如果中学分配不根据会考成绩，那应以什么代替？改用抽签可能增加不确定因素和焦虑。 按住家距离分配可能加剧社会阶层隔阂。 直通车模式则可能把竞争提前至小学一年级的入学阶段。然而，这些权衡因素不是回避改革的原因，而是要求当局更清晰地审视调整目的，以及它可造成的影响。

对一些家庭来说，直接收生计划（DSA）已成为“军备竞赛”的第二条战线。梁振伟说，孩子一边准备小六会考，一边堆砌DSA履历。 “真正的兴趣可能演变成一种入学策略，培训提前开始，比赛的利害关系更高，有些学生最终精疲力竭，退出项目。”

他指出，如果教育部过度地收紧DSA，可能传达考试成绩是唯一重要的衡量标准。但如果随意地扩大，也可能让更多家庭感到压力，必须投入资源来参与竞争。

梁振伟说：“我们的目标不关乎是多一点或少一点DSA，而是要把认可才华与真正的才能发展重新连接起来。 孩子应该享受运动，而不必被问及是否能赢得奖牌，为履历加分……当孩子展现很强的能力和投入时，DSA应帮助我们去认可并发展这份才华。”

原担任论坛主宾的教育部长李智陞因身体不适缺席，梁振伟代为发表闭幕辞。